von Charlotte Fröse

Bernhard Biendl, Vorsitzender des Förderkreises, zeigte sich erfreut darüber, dass bedingt durch die Corona-Krise erstmals in diesem Jahr eine Lesung in der Natur stattfinden konnte. Der Förderverein folgt mit den Vorleseanlässen einer bereits seit mehreren Jahren bestehenden Tradition. Als Vorleser nahmen Kerstin Guhl und Stefan Meier, der Vorsitzende der Stadtoasen, im Rund der Zuhörer Platz. Sie lasen abwechselnd einzelne Passagen aus dem Buch „Die Geschichte der Bienen“ der norwegischen Schriftstellerin Maja Lunde. Das Ende der Geschichte wurde jedoch nicht verraten. In dem rund 500 Seiten starken Roman, der zum Nachdenken anregt, geht es auf eine Zeitreise von 250 Jahren und in die Welt dreier ganz verschiedener Familien.

Die Autorin verbindet dies in dem hochaktuellen, toll erzählten und packenden Roman miteinander. Dennoch sind es drei ganz unterschiedliche Geschichten. Was die Erzählungen allesamt miteinander verbindet, ist die Entwicklungsgeschichte der Honigbienen. Berichtet wird im Buch von der Kultivierung und Nutzbarmachung von Bienen bis hin zum Kollaps. Klar wird, dass der Mensch mit daran Schuld ist, dass die Lebensbedingungen für Bienen immer bedrohlicher werden. Zwei der Protagonisten lassen Bienen für sich arbeiten. Die dritte Familie hat am Ende des 21. Jahrhunderts die Bestäubungsaufgabe der mittlerweile ausgerotteten Bienen selbst übernommen. Die Reise geht nach England ins Jahr 1852, nach Ohio im Jahre 2007 und nach China, wo der Leser im Jahr 2098 die junge Chinesin Tao kennenlernt, welche als Bestäuberin arbeitet.

Person und Infos Zur Person: Die Norwegische Autorin Maja Lunde wurde 1975 geboren. „Die Geschichte der Bienen“, so der Titel, ist ihr erster Roman für Erwachsene. Erschienen ist er Jahr 2015. Unter anderem wurde er mit dem Norwegischen Buchhändlerpreis ausgezeichnet. Der Förderkreis Stadtbücherei Bad Säckingen veranstaltet unter der Federführung von Elisabeth Möller-Giesen unter dem Motto „Lesung in fremden Gärten„ zusammen mit Gartenbesitzern Lesungen in Gärten. Vorsitzender des Förderkreises ist Bernhard Biendl. Infos im Internet (www.foerderkreis-stadtbuecherei-bs.de).

Der erste Satz des Buches, mit dem auch die Lesung startete lautet: „Wie verwachsene Vögel balancierten wir auf unseren Ästen, das Plastikgefäß in der einen Hand, den Federpinsel in der anderen.“ Beschrieben wird damit wie die Blüten von Hand bestäubt werden. Im Anschluss an die Lesung konnten Interessierte noch einen Blick auf die zwei Bienenkästen auf dem Gelände der Stadtoasen werfen. Stefan Meier berichtete, dass bereist schon der erste Honig in diesem Jahr geerntet werden konnte. Im Garten-Paradies summten während der Lesung keine Bienen um die Zuhörer. Lediglich das Brummen der Autos wehte über den Rhein und trübte wegen der Lautstärke etwas das Vorlesevergnügen.