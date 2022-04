„Die (ohnehin wegen fehlender Perspektive von einer „Sandsackpartei“ zur Minderheit geschrumpften) CDU und dort insbesondere die Stadträte Maier und Pfeiffer will mit abwegiger Begründung die Umsiedlung der weit über Bad Säckingen hinaus bekannten Confiserie Pralinen-Mutter verhindern. Die Mehrheit der Bad Säckinger ist unbestritten und nachhaltig gegenteiliger Meinung: Pralinen-Mutter mit rund 25 Arbeitsplätzen will erweitern und plant die Aufstockung seines Personals. Ein Standortwechsel weg von Bad Säckingen wäre zu befürchten. Dies muss verhindert werden.

Bad Säckingen Darf sich die Confiserie Mutter jetzt im neuen Gewerbegebiet ansiedeln? Das könnte Sie auch interessieren

Der Umzug in die Gettnau schadet mit Sicherheit nicht der Innenstadt, sondern erfolgt aus der Peripherie im Osten in die Peripherie im Westen. Fazit für alle normal und positiv denkenden Gemeinderäte: Genehmigt diese Umzugspläne einer für Bad Säckingen attraktiven, familiären Manufaktur. Diese wirbt sogar in Freiburg (Gerberau) für ihren Standort Bad Säckingen.“

Günter Jöckel, Bad Säckingen