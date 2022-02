von Michael Gottstein

Die Corona-Krise hatte zu erheblichen Einschränkungen des kulturellen Lebens geführt. Daher zeigten sich Diana Awender vom Vorstand des Vereins Haus Fischerzunft und der Leiter des Scheffel-Gymnasium, Bernd Rieckmann, froh, dass am Donnerstagabend – wenn auch nur in kleinem Rahmen – wieder eine Schülerausstellung in dem Haus in der Fischergasse stattfinden konnte.

Dem Leistungskurs Kunst gehören Lilian Flum, Regula Valenta, Laura Kant, Linda Kohlbrenner, Nora Eschbach, Nina Di Giovanni und Juliane Kaiser an. Bis zum Sonntagabend zeigen sie die Werke, die sie in den vergangenen eineinhalb Jahren geschaffen hatten. Lehrerin Annika von Schütz war voll des Lobes für ihre „sehr motivierten“ Schülerinnen, die wirklich den Wunsch gehabt hätten, etwas Kreatives zu schaffen, auch wenn die Bedingungen wegen des Lockdowns und des Wechselunterrichtes nicht einfach gewesen seien.

Das Gefühl der Trennung und Vereinzelung während des Lockdowns spiegelt sich in diesem Werk. | Bild: Michael Gottstein

Für die Ausstellung erwies es sich als Vorteil, dass das Haus Fischerzunft über eine größere Zahl kleinerer Räume verfügt. Ein Raum zeigt Landschaftsdarstellungen, die genau das widerspiegelten, was gefragt war: Einen individuellen Duktus und eine kreative Auseinandersetzung mit den Vorbildern. Die Küstenansichten sind teils realistisch, teils leicht abstrahiert, und es finden sich originelle Einfällen wie ein schräg vom Vorder- in den Hintergrund führender Zaun, der dem Bild eine starke Tiefenperspektive verleiht.

In dem Raum, der den Stillleben gewidmet ist, wird in den Bleistiftzeichnungen menschlicher Körper, die aus Polyedern aufgebaut sind die Auseinandersetzung mit Antony Gormley deutlich. Die unter dem Thema „Natur und Kultur“ entstandenen Zeichnungen von zerknautschten Dosen kann man als Kommentar zur Wegwerfgesellschaft sehen. Um den Besuchern einen Einblick in die Entstehung von Kunstwerken zu geben, sind auch Skizzenbücher ausgestellt.

Umrahmt wurde die Vernissage von Schülerinnen des Musik-Leistungskurses. Musiklehrer Jochen Stitz (E-Piano) spielte Duos mit Kira Rettig (Klarinette), Nimue Ament (Violine) und Maria Sandner (Querflöte).

Die Ausstellung ist am Samstag, 5. Februar, von 14 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 6. Februar, von 12 bis 18 Uhr, im Haus Fischerzunft zu sehen. Die Schülerinnen sind anwesend und erläutern ihre Werke.