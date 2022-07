Alle 41 Schülerinnen und Schüler bestehen das Abitur am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium der Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen – Nikolas Störkle mit der Traumnote 1,3. Zahlreiche Preise und ein Gesamtdurchschnitt von 2,2 bestätigen: „Dies war wieder ein besonders leistungsstarker Jahrgang am SG Bad Säckingen“, so Abteilungsleiter Jochen Stegmaier. Von den 41 Absolventinnen und Absolventen können 16 einen Notenschnitt von 2,0 oder besser in ihrem Zeugnis verbuchen.

Anerkennung für die Absolventen

Die diesjährige Abschlussfeier wurde in der Flößerhalle in Wallbach gefeiert. Vor rund 210 Personen begann der Schulleiter Carsten Schnell mit seiner Abiturrede. Seine Anerkennung galt den diesjährigen Absolventen. Sie hätten, führte er aus, den Zumutungen der Schulschließungen, des Wechselunterrichts, des Fernunterrichts und all der Regelungen und Auflagen des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen getrotzt und das Abitur gemeistert. Jetzt gehe es darum, sich den Herausforderungen des Lebens nach dem Zitat des französischen Schriftstellers Antoine des Saint-Exupéry zu stellen. Dort heißt es:

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ Nur mit Sehnsucht und Motivation könne das gelingen, was man sich vorgenommen habe. Darüber hinaus, ergänzte Carsten Schnell, seien jedoch auch die erforderlichen Kompetenzen notwendig um ein Studium oder eine Ausbildung erfolgreich zu bewältigen.

Es folgte die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse durch die Klassenlehrkräfte Nadine Turck, Tanja Schuff und Karin Asal sowie der Belobigungen und Preise durch die Fachlehrkräfte.

Klassenlehrerin und Oberstufenberaterin Karin Asal sang den Schülerinnen den Song von Natasha Bedingfield „Unwritten“.

Niko Störkle betonte in seiner Abiturrede, wie wichtig neben der Sehnsucht der Mut des Einzelnen sei, sich der Realität zu stellen in seiner Scheffel-Preis-Rede. Die Schüler hätten unter den fehlenden sozialen Kontakten und auch der entfallenen Studienfahrt gelitten. Sie seien aber durch die Krise selbstständiger und zielstrebiger geworden.

Mit dem mitreißenden Musikbeitrag „Counting Stars“ von One Republic, vorgetragen von Anna Thoma, Vanessa, Bartsch, Laura Differt und Anita Sadiku, endete die Abiturfeier.