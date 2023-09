Einen Deal mit einem Löwen hat es nicht gegeben. „Doch haben wir uns das Feedback zu Herzen genommen“, erklärt Sebastian Murgul. Gemeinsam mit seinem früheren Studienkollegen und heutigen Geschäftspartner Alexander Lüngen, war der 28-jährige Bad Säckinger diese Woche in der VOX-Sendung „Die Höhlen der Löwen“ zu sehen.

Dort haben sie den Löwen ihre Geschäftsidee „Klangio“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine App, die vorgespielte Musik durch künstliche Intelligenz in niedergeschriebene Noten verwandelt. Obwohl die Löwen angetan waren von dem Produkt, hat sich kein Investor gefunden. „Das war unsere Hoffnung, dass ein Löwe dieses Produkt groß macht mit uns“.

Unternehmerin Janna Ensthaler testet die Funktionsweise der App mit dem Klavier. Sebastian Murgul und Alexander Lüngen hören gespannt zu. | Bild: RTL/Bernd-Michael Mauerer

Dreharbeiten bereits im Februar

Während die Zuschauer erst jetzt einen Blick auf das Produkt werfen konnten, haben die Dreharbeiten für diese Folge bereits im Februar des Jahres stattgefunden. Als genügend Zeit, die Chance für sich zu nutzen. „Und das haben wir getan“, so Sebastian Murgul. Denn was die Löwen von einer Investition abgehalten hat, war die Tatsachen, das die beiden „Technerds“, wie sie sich selbst nennen, bereits seit 2018 auf dem Markt sind mit ihrem Produkt, aber die Verkaufszahlen nach Ansicht der Löwen eher zu wünschen übrig ließen. „Wir haben uns die ganze Zeit lediglich um die Entwicklung und Verbesserung des Produkts gekümmert und das Marketing eher zweitrangig behandelt“, erklärt der Bad Säckinger, der aktuell seine Doktorarbeit am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) schreibt.

Sie nehmen sich Tipps der Löwen zu Herzen

Diesen Einwand seitens der Löwen haben sich die beiden Tüftler ebenfalls zu Herzen genommen. „Inzwischen haben wir uns einen Experten für Online-Marketing ins Boot geholt“, erklärt Murgul. Sie selbst haben das Produkt inzwischen verbessert. Was die Löwen ebenfalls beanstandet hatten, dass das Interesse an der App vor allem von Hobbymusikern ausgegangen ist.

Die „Löwen“ Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl und Nils Glagau. | Bild: RTL/Bernd-Michael Mauerer

Bevor sich die Beiden dem Löwenrudel in der Sendung gestellt hatten, haben sie sich gemeinsam alles Sendungen angesehen und sich die Fragen aufgeschrieben, die die Löwen an die jeweiligen Gründer gestellt hatten. „Immer wieder haben wir unseren Auftritt geprobt, während Freunde von uns in die Rolle der Löwen geschlüpft sind und uns willkürlich die Fragen gestellt hatten“, erzählt Murgul. Gleichzeitig haben sie sämtliche Zahlen auswendig gelernt, um sie Fall des Falles parat zu haben.

Suche nach Investoren geht weiter

Jetzt nach der Ausstrahlung der Sendung, hoffen die beiden Gründer immer noch auf Investoren. „Wir werden uns diesmal aber mehr auf die Musikbranche konzentrieren, damit auch Berufsmusiker auf uns aufmerksam werden“, so Sebastian Murgul.