von Werner Probst

Franz-Josef (Sepp) Gerspach wird heute 85 Jahre alt. Er ist ein begeisterter Musiker. In vielen Tanzkapellen, so auch beim früheren Elite-Sextett, wie auch bei den Optimisten, zeigte er auf dem Saxofon und auf der Klarinette sein musikalisches Können auf. Auch heute, in seinem hohen Alter, ist das Musizieren noch eine feste Größe in seinem Lebenslauf. Jeden Samstag wird mit den beiden Söhnen gemeinsam musiziert.

Ohne Musik geht es nicht

„Ohne Musikmachen kann ich nicht leben“, ist Franz-Josef Gerspach felsenfest überzeugt. Das Musikmachen halte ihn körperlich und geistig fit. Es gäbe kaum ein Tag, wo er nicht zu einem Instrument greife, erzählt der Jubilar, dessen Instrumente stets parat in seinem Wohnzimmer stehen. In Obersäckingen stand die Wiege von Franz-Josef Gerspach. Er besuchte die Volksschule und machte dann eine Weberlehre. 1959 wurde er Webermeister und 1976 Obermeister. Den Posten führte er aus, bis er in Ruhestand ging.

Treuer Zeitungsleser

1961 heiratete er seine Frau Gisela, die zwei Kinder auf die Welt brachte. Vor zehn Jahren starb seine Frau. Seit nunmehr 26 Jahren wohnt Franz-Josef Gerspach nun in der Mumpferfährstraße 18, wo es ihm recht gut gefällt. Schon am frühen Morgen greift er zum SÜDKURIER, liest ihn ausgiebig und ist großen Lobes über die jahrelange pünktliche Zustellung.

Sportlich aktiv

Mehrmals in der Woche läuft er um den Bergsee und er bedauert, dass er derzeit nicht zum Schwimmen ins Aqualon gehen kann. Zu seinen Freuden gehört die Hoffnung, dass die Cononapandemie bald der Vergangenheit angehöre und er wieder mit dem Musizieren die Mitmenschen erfreuen kann.