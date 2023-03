Der Wettkampfbetrieb hat sich für die Leichtathleten beim TV Bad Säckingen wieder normalisiert und die Abteilung konnte eine sehr positive Bilanz ziehen. Deutlich mehr aktive Sportler, eine gute Ausbildungssituation bei den Nachwuchsathleten und viele Erfolge – Abteilungschef Raimund Huber war rundum zufrieden mit dem vergangenen Jahr.

Einzig die Sportabzeichengruppe der Leichtathleten verspüre einen Generationenbruch. „Da hat die Corona-Zwangspause zugeschlagen“, räumte Huber ein. Einige der ältesten aktiven Sportler haben sich zurückgezogen und das Sportabzeichen sei „komischerweise nicht mehr so begehrt“, sagte der Abteilungsleiter. Bei der Leichtathletik ist man schnell im Seniorenalter, was aber bei deren Leistung eigentlich eine falsche Bezeichnung und eine antiquiert anmutende Eingruppierung ist. David Kiefer, Jahrgang 1979, ist zum Beispiel Seniorenweltmeister der M40 über 3000 Meter Hindernislauf geworden. Der Leichtathlet vom TV Bad Säckingen nimmt an Europameisterschaften teil, Freiluft wie Halle, und ist amtierender Baden-Württemberg-Meister seiner Klasse. Er wird dem Sprachgebrauch nach aber bereits als Senior in den Listen geführt.

Die Jugend- und Nachwuchskräfteorientierung hat System. „Auch da sind wir klasse aufgestellt“, so Huber. Emma Rohrbach, Emma Eisele, Valentin Obludin, Valentin Götte, Pepe Schindler und Julius Heinemann seien bei den badischen und den süddeutschen Meisterschaften Meister ihrer Klassen geworden. Mit der Qualität der Ausbildung sei ein erheblicher Mehraufwand verbunden. Die Reisekosten, mehr Startgebühren und größere Teilnehmerzahlen bei Wettkämpfen waren im vergangenen Jahr die Folge. Kassierer Jürgen Kaiser forderte deshalb finanzielle Unterstützung vom Hauptverein. Die mitgliederstärkste Abteilung im Turnverein erlebe weiterhin einen Boom. Trainerteams berichteten durchgehend von Maximalbelegungen.

Die Abteilungsleitung wurde komplett wiedergewählt. Neben Kassierer Jürgen Kaiser und Abteilungschef Raimund Huber bleiben Ralf Grohmann als Stellvertreter und Cordula Huber als Schriftführerin ihren Aufgaben treu. In Abwesenheit wurden Lina Renz und Emma Eisele als Jugendvertreterinnen gewählt.