von dpa

Sechs Lehrerinnen und Lehrer werden an diesem Montag in Stuttgart mit dem baden-württembergischen Lehrerpreis ausgezeichnet. Darunter sind auch Ines Bölle und Angela Lütte. Sie betreuen in der Rudolf-Graber-Schule in Bad Säckingen seit drei Jahren die Schülerfirma RGS-LebensWert, zu der die Projekte „Im Namen der Biene“ und das „Apfelprojekt Streuobstwiese“ gehören. Die Schüler bewirtschaften Streuobstwiesen, ernten und verarbeiten Äpfel, verkaufen Essig und Marmelade auf Märkten und kümmern sich um Wildbienen.

Die Stiftung Kinderland honoriert mit dem Preis besonderes Engagement im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Preisgeld in Höhe von jeweils 25.000 Euro kommt der jeweiligen Schule zugute. Der Preis würdige den Einsatz von Lehrern, die ihren Schülern den Stellenwert sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit durch aktivierende Bildungsangebote vermitteln, die weit über den Lehrplan hinausgingen, erklärte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Der Lehrerpreis der Stiftung Kinderland wird zum zweiten Mal vergeben. Die Auszeichnung richtet sich an Lehrer der Klassenstufen drei bis sechs in Baden-Württemberg. 86 Pädagogen waren für den Preis 2020 nominiert worden.