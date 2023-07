Fatcake aus Namibia, brasilianische Brigadeiros oder ukrainische Nalisniki. Wer am Mittwoch ab 11 Uhr in den Schlosspark kam, hatte die Qual der Wahl, wenn es um internationale Spezialitäten ging. Möglich gemacht wurde dies durch den Verein My biggest Wish (mein größter Wunsch). Er hatte zum Festival of Cultures eingeladen. Laut den Veranstaltern kamen mehr als 1000 Besucher, auf die auch drei DJs warteten, die Techno-, Hiphop- und Dancemusik auflegten.

Leonie Bühler, stellvertretende Vorsitzende, freute sich über die vielen Gäste. Es war das erste selbst organisierte Fest des 2020 gegründeten Vereins. Zuvor hätten sie ein Benefizkonzert veranstaltet oder Kuchen verkauft, aber ein ganzes Fest war für sie Neuland, erklärte die Bad Säckingerin.

Die Einnahmen werden in das nächste Projekt in Namibia fließen. Mit knapp 30.000 Euro werden Vereinsmitglieder in die kleine Stadt Omaruru fliegen, die etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegt, erzählte die 20-Jährige. Die Idee hinter der Hilfsorganisation sei es, die Leidenschaft für das Reisen mit Hilfsprojekten zu verbinden. Geplant sei die Installation einer PV-Anlage auf einem Waisenhaus und die Anschaffung von Betten und Matratzen für eine Schulunterkunft.

Bühler betonte, dass der Verein gründlich recherchiere, bevor er das nächste Hilfsprojekt starte. Vor Ort arbeite man mit erfahrenen Organisationen zusammen, in diesem Fall mit Together we travel, erläuterte die Veranstalterin. Der Verein sei spontan gegründet worden und habe das Ziel, ohne viel Verwaltungsaufwand kleinere Projekte in ärmeren Ländern zu unterstützen. „Wir wissen, dass wir nicht die Welt verändern können, aber wir wollen Wünsche von Menschen in ärmeren Ländern erfüllen“, sagte Bühler. Es seien Wünsche wie eine Schule besuchen oder in sauberen Betten schlafen zu dürfen.