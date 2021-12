von Andrea Worthmann

Alle Jahre wieder… So beginnt ein bekanntes Weihnachtslied, wie jedes Kind weiß. Und alle Jahre wieder ist die sogenannte „Ruebsche Weihnachtskrippe“ im Schaufester von Barbara Rueb zu bewundern. Naja, fast. Denn vor einem Jahr hat man diese vermisst. Und dieses Jahr ist auch nur ein Teil, wenn auch der Wichtigste, diesmal in dem kleineren Schaufenster zu sehen.

Was war passiert? Die durchaus mühevoll verpackten, eingelagerten Krippenfiguren, darunter Könige, Hirten, Engel, Ochs, Esel und viele Schafe, bekamen Besuch. Vermutlich handelte es sich um Mäuse und diese hatten es vor allem auf die Kleider der Figuren, aber auch auf Haare abgesehen. Zu allem Unglück auch noch auf die Haare der Jungfrau Maria. Nun, deshalb ließ sich die Raumausstatterin aber nicht entmutigen. Es wurden neue Kleider genäht und, wie es der Zufall wollte, wurde in einer Schublade auch noch passendes Haar für Maria gefunden. Man muss sich nur zu helfen wissen, denn dafür musste ein alter Pfeifenputzer herhalten.

Hochrhein/Südschwarzwald O Tannenbaum: So schön sind die Weihnachtsbäume unserer Leser Das könnte Sie auch interessieren

Da aber noch einige Figuren mehr in Mitleidenschaft gezogen wurden und ohnehin das ein oder andere Zubehör- oder Körperteil von den vielen antiken Figuren instandgesetzt werden muss, entschloss sich Rueb dazu, nur den „mittleren“ Teil der Krippe aufzustellen. Der vordere Teil wäre der Herodespalast mit Brücke samt anreitende Königen, der hintere Teil die Verkündigung mit den Hirten und dem Engel auf Wald und Wiese. Liebevoll wurde die Krippe auf Moos aufgebaut, welches die Enkelkinder begeistert gesammelt hatten und so auch einen Beitrag zur familiären Traditionskrippe leisten konnten.

Barbara Ruebs Vater erstand 1957 für damals 300 D-Mark eine große Kiste mit den Krippenfiguren aus dem 18. Jahrhundert. Nachdem er sich über den Aufbau bei Experten und Freunden erkundigte und viel Hilfe von mit ihm bekannten Handwerken bekam, baute er die Figuren szenisch in gut zwei Jahren komplett auf und landete später sogar mit einer Szene bei der internationalen Krippenausstellung in Mailand. Seine Tochter Barbara braucht einige Tage für den Aufbau, wenn auch dieses Jahr, bedingt durch Zeitmangel und Verschleiß des Krippenzubehörs, nur ein Teil davon steht. Das Schaufenster wird nochmals zu Dreikönig umgebaut und so können sich die Laufenburger bereits jetzt auf die neue Szenerie ab dem 6. Januar freuen.