von sk

Zwei Leichtverletzte mussten am Dienstag in Bad Säckingen nach einem nach Zusammenstoß zwischen einem Last und einem Personenwagen beklagt werden. Gegen 11.50 Uhr querte laut Bericht der Polizei ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer die Kreuzung Jurastraße/Trottäcker. Dabei soll er die Vorfahrt eines in Richtung B 34 fahrenden SUV nicht beachtet haben. Trotz Ausweichversuche kollidierten beide Fahrzeuge und kamen neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lkw-Fahrer und die 52-jährige SUV-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Beide suchten nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt auf. Der Lkw musste mit Hilfe eines Autokrans aus der Böschung befreit, der SUV abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Lkw liegt bei rund 10.000 Euro, am hochpreisigen neuwertigen SUV dürfte Totalschaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.