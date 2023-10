„Jedes Mal bin ich hin und weg, was die Schüler da leisten“, erzählt Christina Berger begeistert von ihrer Zeit als Leiterin der Theater-AG des Scheffelgymnasiums Bad Säckingen. Nach 20 Jahren und zahlreichen erfolgreichen Inszenierungen, gibt sie ihre Rolle als Regisseurin ab. In einem Gespräch mit dem SÜDKURIER verrät die Deutsch- und Geschichtslehrerin, die kurz vor ihrer Pensionierung steht, die große Bedeutung von Theaterarbeit an der Schule.

Hannah Stolze mit ihrem Bruder Jakob bei einer der Aufführungen von Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“. | Bild: Jörn Kerckhoff

Jede Aufführung der Gruppe unter Bergers Leitung zeichnete sich durch eine anspruchsvolle Stückwahl und die große Spiellust der jungen Laienschauspieler aus. „Das ist alles schwere Kost“, erklärt die Lehrerin. Vom „Besuch der alten Dame“ über Stücke von Molière, Schiller und Shakespeare bis hin zu Rostands ‚Cyrano de Bergerac‘ präsentierte sie im Laufe der Jahre ein vielfältiges Programm auf hohem Niveau. Doch die 64-Jährige betont, dass gerade diese Klassiker von den Schülern bei der Stücksuche explizit gewünscht und ausgewählt wurden. Christina Berger freut sich, dass die Schüler die scheinbar sperrigen Texte so gut verstehen: „Sie merken nachher gar nicht mehr, dass es fremde Texte sind.“

Christina Berger: „So können sie sich in Rollen ausprobieren, die sie im Alltag nicht sind.“ | Bild: Marie Berchtold

Warum ist die Theaterarbeit so wichtig?

„Auf spielerische Art Schüler mit älteren Texten vertraut machen“, war eines der Ziele, die Berger mit ihrer Theaterarbeit verfolgte. Außerdem sieht sie im Theaterspielen eine Möglichkeit für Schüler, sich selbst kennenzulernen und zu entwickeln. „So können sie sich in Rollen ausprobieren, die sie im Alltag nicht sind“, so die Lehrerin. Hinzu komme das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Durchhaltevermögen, das ein solches Projekt ermögliche und trainiere. Um noch mehr Wissen an die Schüler weitergeben zu können, besuchte Berger im Laufe der Jahre mehrere Fortbildungen am Theater Freiburg.

Nach einer Corona-Pause begeisterten die Schüler mit Schillers „Die Räuber“ das Publikum. | Bild: Bernadette André

Positive Rückmeldungen der Schüler

Auch die beteiligten Schüler erinnern sich gerne an die lehrreiche Zeit in der Theater-AG zurück. „Das Theaterspielen ist dabei nicht allein schönes Hobby, sondern es stärkt auch das Selbstbewusstsein“, erzählt das ehemalige Mitglied Lotta Bröker, die viel von der Arbeit in der Theater-AG mitgenommen hat.

„Ich bin bis zum Schluss dabei geblieben, da die wöchentlichen Proben immer einen Raum geboten haben, um loszulassen, den Kopf frei zu kriegen und sich auszupowern“, berichtet Hannah Stolze, die in ihrer Schulzeit bei zahlreichen Inszenierungen mitwirkte. Von der sechsten bis zur zwölften Klasse war sie Teil der Theatergruppe.

Das Scheffelgymnasium In diesem Schuljahr werden am Scheffelgymnasium Bad Säckingen 861 Schülerinnen und Schüler von insgesamt 78 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Neben der Theater-AG werden in der Fairtrade-Schule auch weitere außerschulische Aktivitäten wie der Gospelchor, die Big Band und die Nachhaltigkeits-AG angeboten.

Viele Entwicklungen in den vergangenen Jahren

„Es ist eine andere Arbeit“, verdeutlicht Christina Berger die Veränderungen im Laufe der Jahre. Gerade der Wechsel von G9 zu G8 und damit einhergehende volle Stundenpläne haben die Theaterarbeit noch herausfordernder gemacht. Auch Oberstufenschüler als Schauspieler gab es dadurch weniger. „Die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden“, so die erfahrene Regisseurin. Eine große Herausforderung stellte die Corona-Zeit für die AG dar. „Danach eine Truppe zu finden, war richtig schwierig“, schildert Berger.

Lotta Bröker, Freya Ahrens, Laura Lerch, Jakob Stolze und Hannah Stolze (von links) in Molières „Eingebildetem Kranken“. | Bild: Michael Gottstein

Charlotte Becker übernimmt die Leitung

Trotz aller Veränderungen schaut Christina Berger positiv in die Theater-Zukunft und ist sich sicher, dass das Thema nicht an Relevanz verlieren wird. „Ich bin optimistisch“, betont die 64-jährige. Jetzt sieht die Lehrerin den richtigen Zeitpunkt für einen Generationswechsel bei der Leitung der Theater-AG gekommen. In diesem Schuljahr wird ihre Kollegin Charlotte Becker, die bei zwei Inszenierungen bereits im Hintergrund mitgeholfen hat, ihre Aufgaben übernehmen.