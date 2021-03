von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am heutigen Montag Alois Malnar feiern. Er freut sich, dass seine Tochter und die Schwiegertochter stets zur Hilfe bereit sind, so dass es ihm in Bad Säckingen recht gut gefällt.

In Kroatien stand die Wiege des Jubilars. Nach dem Schulbesuch machte er eine Lehre als Dreher und war anschließend in einer Maschinenreparaturwerkstatt tätig. 1961 heiratete er. Seine Frau brachte zwei Kinder auf die Welt. Mangelnde Arbeit gab schließlich den Ausschlag, dass er 1969 nach Deutschland umsiedelte und nach Bad Säckingen kam. Die Familie folgte. Bei der Firma Piper, dann bei der Firma Dynamit in Rheinfelden arbeitete der Jubilar. 1996 ging er in Vorruhestand. Vor eineinhalb Jahren starb seine Frau.

Noch gerne erinnert sich Alois Malnar an die Zeit, als er in der nahegelegenen Gartenanlage eine Parzelle bewirtschaftete. Auch verbrachte die Familie häufig ihren Urlaub in der alten Heimat Kroatien.

Obwohl er inzwischen erhebliche Schwierigkeiten beim Gehen hat, kennt der Jubilar keine Langeweile. Um sich geistig fit zu halten, löst er Kreuzworträtsel und verfolgt im Fernsehen gerne die Sendung „Bares für Rares“. Vor allem freut er sich jetzt schon darauf, wenn sich die Corona-Lage bessert und er wieder uneingeschränkt Gäste empfangen kann. Zum heutigen Geburtstag werden neben seinen Kindern mit Partnern auch vier Enkel und zwei Urenkel gratulieren.