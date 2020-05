von Werner Probst

Walter Deutschmann kann am morgigen Sonntag den 85. Geburtstag feiern. Die immer noch betriebene Land- und Forstwirtschaft ist geradezu ein Lebenswerk des Jubilars. Von seiner Kindheit an bis heute in seinem hohen Alter war er auf dem Hof tätig. Heute wird der Hof von seinem Sohn betrieben. Doch noch stets ist Walter Deutschmann zur Mithilfe bereit.

Walter Deutschmann war ein Land- und Forstwirt mit Leib und Seele. So hatte er seine besondere Freude an der Viehhaltung. Die Vorderwälder Rasse hatte es ihm besonders angetan. So hatte er wesentlichen Anteil daran, dass diese Rasse immer noch im Hotzenwald stark vertreten ist.

Viel Verantwortung mit 18 Jahren

Walter Deutschmann kam in Atdorf auf die Welt. Seine Eltern hatten die auch heute noch betriebene Landwirtschaft. So musste er schon als Kind sich viel auf dem Hof betätigen. Er besuchte die Volksschule in Obergebisbach und anschließend die Fortbildungsschule. Als er gerade 18 Jahre alt war, starb sein Vater. So musste er in der Folge den Hof mit seiner Mutter bewirtschaften.

Keine Zeit für Urlaub

1969 heiratete Walter Deutschmann seine aus dem Riesengebirge stammende Frau Edeltraud. Zwei Kinder brachte sie zur Welt. Auch in der weiteren Folge galt es für den Jubilar mit der Land- und Forstwirtschaft den Unterhalt für die Familie zu erwirtschaften. So ist es auch verständlich, dass der Jubilar mit einem Lächeln im Gesicht erklärt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie im Urlaub war.

Aktiv in der Feuerwehr

Gerne erinnert er sich auch an die Zeit, als er in der Feuerwehr aktiv war, stets zur Hilfeleistung zur Verfügung stand, aber auch schöne Stunden nach Proben oder Einsätzen erlebte.

Obwohl nun seit zwei Jahrzehnten der Sohn die Land- und Forstwirtschaft betreibt, ist der Jubilar stets zur Mithilfe bereit. So fährt er noch gerne mit dem Traktor, auch zur Freude seiner Enkel, die gerne den Opa begleiten. Die Gratulantenschar wird am morgigen Sonntag sicher recht groß sein. Und diese wird sich den guten Wünschen seiner Frau, den beiden Kindern mit Partnern und den fünf Enkelkindern anschließen.