Gleich doppelten Grund zur Freude hatten die Schülerinnen und Schüler der Ergotherapie- und der Massageschule in der Akademie für Gesundheitsberufe. „Das Land hat einen weiteren Zuschuss von 140 Euro pro Schüler und Monat für dieses Jahr bewilligt“, so der kaufmännische Geschäftsführer der Akademie, Günther Nufer. Somit wird sich für jeden Schüler das Schulgeld von bisher auf 300 auf 160 Euro reduzieren. Nufer: „Wir hoffen, dass das Land auch für die kommenden Jahre den Zuschuss erhöht, und damit die Schulgelder dauerhaft spürbar gesenkt werden können.“ Denn in Deutschland fehlten mehrere 10.000 Ergotherapeuten. Nufer hofft weiter, dass sich, ermutigt durch die gesunkenen Schulgelder, weitere junge Leute zu Ergotherapeuten ausbilden lassen. Dasselbe gelte auch für Masseure und medizinische Bademeister. „Es ist wichtig, dass es auf Dauer rechenbar wird“, führte Nufer weiter aus.

Landeszuschüsse erhalten die sogenannten Ergänzungsschulen. Dabei handelt es sich um Schulen im allgemein- und berufsbildenden Bereich, die das öffentliche Schulsystem und die Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) ergänzen. Sie bieten Schulformen und Ausbildungsgänge an, die das Berliner Bildungssystem nicht oder in der jeweiligen Form nicht kennt.

Gleichzeitig mit der symbolischen Scheckübergabe an die Schüler, stellte der kaufmännische Geschäftsführer auch die neue Schulleiterin der Ergotherapieschule, Sandra Zulauf, vor. Im Mai hat sie die Nachfolge für den bisherigen Schulleiter Berthold Jung übernommen.

Die 48-Jährige ist bereits seit 2021 drei Tage die Woche in der Ergotherapieschule in Bad Säckingen beschäftigt und hatte bisher zudem die stellvertretende Schulleitung inne. Gleichzeitig ist sie auch in einer Klinik in der Schweiz beschäftigt, wo sie hauptsächlich neurologische Patienten behandelt. „Ich wollte die Arbeit mit den Patienten nicht aufgeben“, sagt sie. Ihre Arbeit an der Schule hat sie als zusätzliche Bereicherung gesehen.