von Susanne Eschbach

Lange haben Jochen Frank Schmidt und Alexander Dieterle vom Gloria-Theater Bad Säckingen gewartet, jetzt sind ihre Träume wahr geworden: Jede Vorstellung kann wieder ohne Einschränkungen besucht werden. „Und das wird sich bis zum Ende der aktuellen Saison auch nicht ändern“, verspricht Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt. Dass die Unsicherheit auch bei den Zuschauern nachlässt, spürt das Theater deutlich. „Es werden wieder viel mehr Tickets gebucht“, freut sich Alexander Dieterle.

Zwar können die sonst verkaufsstarken Sommermonate 2022 nicht aufgefangen werden, aber die Theatermacher möchten ihren Blick nach vorn wenden. „Die Zuschauer kommen wieder zurück und wollen jetzt nachholen, was sie aus Angst lange gemieden haben“, sagen sie.

Luke Mockridge tritt im Gloria auf

Da kam die Anfrage des Managements von Comedian Luke Mockridge gerade recht.

Comedian Luke Mockridge kommt im Februar für zwei Vorstellungen ins Gloria-Theater. | Bild: Thomas Rabsch

Mit der Preview-Show seines neuen Programms „Trippy“ kommt er für zwei Vorstellungen am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Februar. „Dass Luke bereits zum dritten Mal das Gloria-Theater für seine Preview-Show wählt, ehrt und freut uns unglaublich“, so Schmidt und weiter: „Es sind nur noch wenige Tickets erhältlich.“

Musical läuft weiter

Das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ wurde im Herbst bis März verlängert.

Eine Hommage an Udo Jürgens ist von Christian Mädler zu hören. | Bild: Ernst Liszewski Gelsenkirchen

„Dank des Musicalpreises sind die Leute natürlich neugierig geworden, was sich auf die Verkaufszahlen der Tickets niederschlägt“, so Schmidt und: „Wir werden die Vorstellungen ein weiteres Mal, bis 7. Mai, verlängern.“ Danach soll Schluss sein. „Wir werden definitiv nicht noch einmal verlängern“, sagt Schmidt. „Ich arbeite aktuell an zwei Musicals.“ Doch werden diese noch auf sich warten lassen.

Der aktuelle Fokus liegt auf „Bikini Skandal“, das ab 21. Oktober im neuen Festspielhaus in Badenweiler gezeigt wird. Für 2024 plant Schmidt in Bad Säckingen eine große Gloria-Produktion: „Vielleicht werden wir wieder ein Musical einkaufen wie Aida.“ Vielleicht wird auch noch einmal ein älteres Musical von Schmidt gezeigt oder es wird ein Best-of aus allen Gloria-Musicals.

Eintrittskarten Eintrittskarten und Gutscheine für die Vorstellungen im Gloria-Theater Bad Säckingen gibt es im Vorverkauf direkt an der Kasse des Gloria-Theaters, Friedrichstraße 21 in Bad Säckingen, unter der Telefonnummer 07761/64 90, jeweils Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, oder im Internet ( www.gloria-theater.de ).

Eine Oper, Christoph Sonntag und wer sonst noch kommt

Mit „La Traviata“ wird in der laufenden Saison auch eine Oper im Gloria-Theater zu hören sein. | Bild: Dietrich Dettmann/Lauren Francis

Die Oper „La Traviata“, Christoph Sonntag, die Zaubershow „Next Generation of Magic“, Christoph Sieber, Unduzo und Tribute Bands von Tina Turner, Queen, Michael Jackson, Udo Jürgens und Simon and Garfunkel sind in der laufenden Saison noch zu sehen.