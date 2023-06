Nicht nur die Kernstadt von Bad Säckingen hat viel zu erzählen. Auch die Gebäude in Obersäckingen zeugen von Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt. Seit vielen Jahren hat es sich der Obersäckinger Otto Gaßmann zur Aufgabe gemacht, die Geschichte von Obersäckingen und deren Bauten zu erzählen. Um auch die Bevölkerung teilhaben zu lassen, werden Geschichtstafeln mit der Historie in kurzen Abschnitten in Wort und Bild an den Gebäuden angebracht. Weil die Obersäckinger Kirche St. Martin in diesem Jahr 160 Jahre alt wird, wurde nach der Grundschule in Obersäckingen und der Friedhofskapelle nun eine Tafel an der Kirche angebracht.

„Die Kirche ist ein prägendes Gebäude eines jeden Ortes“, sagte Bürgermeister Alexander Guhl bei der Enthüllung der Tafel mit Otto Gaßmann, Richard Kaiser, Stadtarchivarin Evelyne Klein und dem Gemeindeteam St. Martin. Kirche habe etwas mit Heimat zu tun. In einem kurzen Abriss erzählte die Stadtarchivarin die Geschichte der neuen Kirche. „Wobei neu natürlich relativ ist“, merkte sie an. Bis zu deren Grundsteinlegung und dem Baubeginn diente die heutige Friedhofskapelle in Obersäckingen als Pfarrkirche. Obwohl von dem ursprünglichen Bau nur noch der Chor steht. 1860 wurde der Grundstein gelegt, drei Jahre später ist die Kirche geweiht worden. Seit 160 Jahren prägt die Kirche St. Martin das Ortsbild. Zur Pfarrgemeinde St. Martin gehört nicht nur Obersäckingen. Auch die Ortsteile Rippolingen und Harpolingen sind ihr angeschlossen.

Die Vorsitzende des Gemeindeteams, Brigitta Waßmer-Schäuble, bedankte sich bei Otto Gaßmann für seine Initiative, im Jubiläumsjahr der Pfarrkirche St. Martin Einblicke in dessen Historie zu geben. „Die Pfarrkirche soll in diesem Jahr gefeiert werden“, freut sich die Vorsitzende. Denn das Gemeindeteam versuche, die Kirche vor Ort zu leben. „Ohne Team geht es nicht“, richtete Otto Gaßmann seinen Dank an die Stadtarchivarin, die Stadtverwaltung sowie an Richard Kaiser, der Gaßmann bei seiner Arbeit unterstützt hat.