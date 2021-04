Wer darf so parken? Dieses Bild eines – sagen wir mal – doch recht unorthodox geparkten Behördenfahrzeuges schickte uns Leser Elmar Huber aus Bad Säckingen zu. Er schrieb dazu: „Ich bin sehr erbost über die Vorgehensweise von mobilen Radarfallen. Ich bin in eine Radarfalle an der Jurastraße Bad Säckingen gefahren, dazu steh ich. Es kann aber nicht sein, dass eine Radarfalle, brauner VW Caddy Karlsruher Kennzeichen, sich selber verkehrswidrig verhält. Das Fahrzeug steht auf dem Gehweg und versperrt sogar den Durchgang für Fußgänger zur anderen Straßenseite, unglaublich solche Vorgehensweise. Ich werde das auf jeden Fall zur Anzeige bringen, mal schauen was passiert.