Das Bild aus Bad Säckingen sieht auf den ersten Blick aus wie „Deutschlands kürzester Radweg“: Eine etwa fünf Meter lange rote Fahrbahnmarkierung genau zwischen den beiden Fahrstreifen der Wallbacher Straße – eingebettet zwischen zwei Hälften einer Verkehrsinsel. Das aufgemalte Fahrradsymbol lässt keinen Zweifel: Dieser Abschnitt ist tatsächlich nur für Fahrräder gedacht.

Kuriose Verkehrsregelung: Dieses Bild sorgt aktuell im Internet für Erheiterung. | Bild: Obermeyer, Justus

Was soll dieser gerade einmal fünf Meter lange Radweg mitten auf der Straße?

Der Berliner Publizist und Journalist Mario Sixtus kommentierte das Bild nun bei Twitter sarkastisch mit „Deutsche Verkehrswende (Symbolbild)“ und bekommt dafür viel Zustimmung. „Solchen Blödsinn gibt es nur in Deutschland“, schreibt ein anderer Nutzer, ein weiterer hofft, dass das Foto gar nicht echt ist.

Was steckt dahinter? Hier die Erklärung

Nun ja, echt ist das Foto schon – allerdings ist es auch etwas geschickt fotografiert. Denn der Sinn dieser kurios wirkenden Fahrbahnmarkierung erschließt sich erst, wenn auch das Umfeld betrachtet wird.

Denn eigentlich ist die rote Fläche kein Radweg, sondern lediglich eine sichere Querungshilfe für die Zweiradfahrer.

Radfahrer müssen auf die andere Seite wechseln

Bis zum Ortsschild wird der Radweg nämlich auf beiden Seiten der Wallbacher Straße geführt – allerdings baulich nicht abgetrennt vom Autoverkehr.

Auf der linken Straßenseite wird der Radweg hinter dem Ortsschild weiter Richtung Wallbach geführt. | Bild: Obermeyer, Justus

Außerorts wäre dies wohl zu gefährlich für die Radler, weshalb ein Radweg für beide Fahrtrichtungen zwischen Bad Säckingen und Wallbach auf der südlichen Seite der Wallbacher Straße angelegt wurde.

Rechts wäre wegen der Bahnlinie dafür kein Platz.

Hier endet der Radweg auf der Wallbacher Straße. Die Fahrradfahrer werden auf die linke Straßenseite geleitet. | Bild: Obermeyer, Justus

Radfahrer in Richtung Wallbach müssen in Höhe des Ortsschilds also auf die linke Straßenseite gelotst werden – und genau dabei soll die Verkehrsinsel helfen. Es handelt sich also um eine Abbiegespur und nicht um einen Stück Radweg.

Bad Säckingen ist bekannt für kuriose Radwege

Ein kurioser Fahrradweg mitten auf der Straße ist für Bad Säckingen übrigens kein Novum. Schon 2015 hatte die Stadt Bad Säckingen mitten auf die Fahrbahn der Werderstraße einen Radweg gelegt – eine Verkehrslösung, die auch überregional für einigen Spott sorgte.

Für den Mittel-Radweg in der Werderstraße bekam die Stadt Bad Säckingen im Jahr 2015 viel Spott. | Bild: Obermeyer, Justus

Im März 2106 kassierte das Regierungspräsidium Freiburg diese Verkehrsregelung. Seitdem haben Autos in der Werderstraße wieder Vorrang.

Bad Säckingen ist offiziell sogar „Fahrradfreundliche Kommune“

Auch wenn es Spötter nicht glauben wollen: Bad Säckingen wurde vom Land Baden-Württemberg 2022 mit dem Zertifikat „Fahrradfreundliche Kommune“ ausgezeichnet.

Nur vier Kommunen bekamen im vergangenen Jahr diese Auszeichnung, neben Bad Säckingen auch die Großstädte Karlsruhe, Offenburg und Mannheim. Das Verkehrsministerium weiß die Bad Säckinger Bemühungen um einen sicheren Radverkehr also durchaus zu schätzen.