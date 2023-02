Nach einer langen Corona-Pause hat der Kunstverein Hochrhein im vergangenen Jahr wieder zu Ausstellungen eingeladen. An der Hauptversammlung berichtete der Vorsitzende Frank van Veen, dass die vergangenen Ausstellungsjahre zwar herausfordernd, soweit möglich dennoch erfolgreich und vor allem schön gewesen seien.

In diesem Jahr werden die Türen im Kunsthaus „Villa Berberich“ wieder für etliche Ausstellungen öffnen. Geplant sind zudem Veranstaltungen und ab jetzt werden auch Führungen zu den Ausstellungen angeboten. Michael Gottstein, der zum neuen Schriftführer gewählt wurde, wird dies übernehmen. Van Veen sagte: „Diese Besonderheit belebt die Ausstellungen.“

Rückblickend berichtete der Vorsitzende unter anderem von der einzigartig neuen und überaus erfolgreichen Outdoor-Foto-Ausstellung während der Corona-Pandemie im Park der „Villa Berberich“, die unter dem Motto „Wir holen die Kultur aus der Quarantäne“, trotz Corona-Auflagen, von Februar bis April 2021 gezeigt werden konnte und bei vielen Besuchern auf überaus gute Resonanz gestoßen sei.

Mit der derzeit laufenden Ausstellung des Kunstvereins in der „Villa Berberich“ unter dem Titel „100. Geburtstag: Frowald Häusler“ mit Bildern des Bad Säckinger Künstlers reiht sich der Kunstverein in das in diesem Jahr in Bad Säckinger gefeierte „Jahr der Jubiläen“ ein. Bis zum 19. März kann die Ausstellung im Kunsthaus in Bad Säckingen noch besucht werden. Eine weitere Einzelausstellung in der Jubiläumsreihe wird es von 23. Juli bis 3. September anlässlich des 75. Geburtstag des Wehrer Künstlers Hansjörg Bisswurm, einem Mitglied der Freien Gruppe Hochrhein, ebenfalls in der „Villa Berberich“ geben.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Hartmut Krisch. 25 Jahre lang war er als Schriftführer und darüber hinaus in vielen weiteren Bereichen des Vereins tätig. Der Vorsitzende Frank Van Veen dankte dem scheidenden Vorstandsmitglied für die aktive und gute Zusammenarbeit in all den Jahren und ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Frank van Veen, die Vizevorsitzende Stefanie Brand und Kassierer Paul Zimmermann.

Mit dem neuen Schriftführer Michael Gottstein ist neben der stellvertretenden Vorsitzenden im Vorstandsteam eine weitere Verjüngung eingetreten. Eine Verjüngung wünscht sich der Vorstand allerdings auch bei den Mitgliedern, wie der Vorsitzende berichtete, denn der Großteil der Mitglieder sei im höheren Alter. Van Veen animierte die Anwesenden dazu, dringend neue Mitglieder zu werben.