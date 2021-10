von Hildegard Siebold

„Ich bin begeistert“, resümierte Veranstalterin Christiane Bruns von Bruns-Events. Die Leute seien nicht nur sehr zahlreich in den Schlosspark geströmt, vielmehr seien sie auch sehr kauffreudig gewesen. Was wiederum die Händler freute, von denen viele immer wieder nach Bad Säckingen kommen. Die Kulisse des Schlossparks sei einzigartig, waren sie sich unisono einig. Insbesondere Jörg Fischer vom Dekohäusle aus Engstingen weiß die Weitläufigkeit des Schlossparks zu schätzen. Seit Jahren setzt er seine Kunst aus Stahl und Stein auf den Wiesenflächen in Szene und lockt damit die Gartenfreunde an. Er brauche diese Präsentationsfläche, erklärte er und zeigte sich begeistert von der Kauflust der Besucher. Es sei fast ein wenig so, wie vor Corona-Zeiten.

Schmuck war bei den Besuchern heiß begehrt.

Dieses Gefühl teilten auch die Besucher, die durch den Schlosspark schlenderten und sich an der kreativen Kunst erfreuten. Denn die einzige Corona-Vorgabe war das Einhalten des Abstands. Nur im näheren Gespräch mit den Händlern galt die Maskenpflicht. „Man kann sich wieder anlächeln“, sprach Michael Greiner von der gleichnamigen Glasmanufaktur aus Esslingen wohl den meisten aus dem Herzen. Auch er freute sich über einen endlich einmal wieder fast normalen Markt und versprach zugleich: „Wir kommen wieder nach Bad Säckingen.“

Herzen aus Holz inmitten der Baumpracht des Schlossparks

Wiederkommen wollten auch andere Händler wie Roland Fohs mit seiner Münzensägerei. Ganz ohne Strom zaubert er seine Kunstwerke aus alten Münzen, aus denen seine Hände mit Hilfe einer Säge einmalige Schmuckstücke kreieren. Wärme für den nahenden Herbst versprachen die bunten Stulpen von Heidi Buckfrüh aus Nürtingen, herzige Schlupfplätzchen mit Stickkunst offerierte Cynthia Schindler aus Freiburg, die einst zehn Jahre in der Trompeterstadt lebte und gerne immer wieder kommt.

Auch diese Figur ist aus Schrott gemacht.

Und dann fand sich da doch einer, der zum ersten Mal im Schlosspark war. Mit dem Wörtchen „Schrott-Kunst“ umschreibt Wolfgang Gerst seine Skulpturen, an denen es kein Vorbeikommen gab. Seine Figuren, etwa ein stolzer Adler, Don Quichotte auf dem Pferd oder der Drache Fuchur, dazu riesig anmutende Masken und vieles mehr ließen Staunen, was alles aus Schrott gemacht werden kann.

