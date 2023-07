Pünktlich im Jubiläumsjahr der Stadt Bad Säckingen, jährt sich auch die Kursaalreihe „Kultur im Kursaal“ in diesem Jahr zum 15. Mal. Auch in diesem Jahr erwartet die Zuschauer ein buntes Programm in der auch von der Kulturstiftung der Sparkasse Hochrhein, unterstützten Veranstaltungsreihe.

„Wir haben es geschafft, in diesen herausfordernden Zeiten ein positives Programm aufzustellen“, sagt die Bad Säckinger Kulturreferentin, Christine Stanzel. 80 Prozent der Künstler im diesjährigen Programm stehen zum ersten Mal auf der Bad Säckinger Kursaalbühne. „Uns ist es wichtig, dass wir immer etwas neues bringen“, so Stanzel weiter. Schwerpunkt in diesem Jahr ist New York und schafft damit eine Verbindung zur Kammermusikreihe in diesem Jahr. Der Start der Kursaalreihe am Donnerstag, 28. September, fällt mit dem Start der diesjährigen „Akkorde“-Reihe zusammen. Das Coskun Wuppinger-Duo verbindet Jazz mit orientalischen Stilmitteln. „Abwechslungsreich, überraschend, anspruchsvoll und leichthändig führen sie die Ohren ihres Publikums auf spannende Pfade“, heißt es in der Ankündigung.

Mit „Swingin‘ Words: Ein Abend mit Dorothy“ geht es am Mittwoch, 18. Oktober, zum ersten Mal nach New York. Gewidmet wird der Abend der wohl bekanntesten Schriftstellerin des 20. Jahrhunderts, Dorothy Parker. Swingin‘ Words ist eine Mischung aus Lesung, Gesang und Musik.

„Life is live“ heißt das neue Programm von Dave Davis am Dienstag, 29. November. Der zweifache Gewinner des Prix-Pantheons, Inhaber des Goldenen Stuttgarter Besens und Träger des Deutschen Comedy-Preises erzählt witzige, ehrliche Geschichten und singt Lieder in unbändiger Spielfreude. Im vergangenen Jahr war das Berliner Kriminaltheater mit „Passagier 23“ auf der Kursaalbühne zu sehen.

Am Mittwoch, 3. März 2024, führt das Ensemble das Stück „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ auf. Dabei handelt es sich um einen Theaterklassiker aus dem Jahr 1973, in dem es um das friedvolle Miteinander der Menschen geht. Thematisiert wird in zwei Akten der katholisch-jüdische Religionskonflikt. Den Abschluss der 15. Kursaalreihe bildet dann der Auftritt von Katie Freudenschuss am Donnerstag, 25. April 2024. Die Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises versteht es, mit dem Publikum zu arbeiten und sie mischt dabei Kabarett mit eigenen Songs und Stand-up.