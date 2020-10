von Aloisia Zell

Nicht alle Aussteller waren am Wochenende zum Kunst- und Handwerkermarkt nach Bad Säckingen gekommen. 15 Künstler und Handwerker hatten kurzfristig aufgrund von Corona ihre Teilnahme abgesagt. Einige davon, weil sie sich aktuell in Quarantäne befinden. Rund 55 Aussteller trotzten jedoch der Pandemie und stellten am vergangenen Wochenende ihre Waren nicht wie geplant im Kursaal, sondern unter freiem Himmel im Schlosspark von Bad Säckingen aus.

Christiane Bruns, die Organisatorin des Marktes, ließ sich etwas einfallen, um trotz den Besucherbeschränkungen möglichst vielen Besuchern den Besuch der Messe zu ermöglichen. So wurde der Markt kurzerhand aufgeteilt. Vor dem Schloss fand man Kunsthandwerk und Textil, im Park hinter dem Schloss die Töpfer und Handwerker, denen man über die Schulter schauen konnte.

Dankbare Aussteller

Richtig dankbar waren die Aussteller für das Engagement der rührigen Eventmanagerin aus Wehr. Die, die gewöhnlich die ersten drei Monate des Jahres vom Weihnachtsgeschäft leben, müssen in diesem Jahr nicht nur den Lock-down im Frühling verschmerzen, sondern auch die überall abgesagten Weihnachtsmärkte. Zudem spüren sie die gesunkene Kaufkraft der Bevölkerung. Und nicht jeder von ihnen kam in den Genuss der Corona-Soforthilfen.

Dankbar waren aber auch die Besucher, die zahlreich das wunderbare Herbstwetter nutzten um vor der schönen Kulisse des Schlossparks von einem Stand zum anderen zu flanieren, die außergewöhnlichen und phantasievollen Werkstücke zu bewundern, und das eine oder andere Präsent mit nach Hause zu nehmen. Geduldig nahmen sie Wartezeiten in Kauf, bis die Security den Einlass gewährte, nachdem andere Besucher den Park wieder verlassen hatten.

Da in jedem der voneinander getrennten Ausstellungsbereichen lediglich 100 Besucher zugelassen waren, fiel es nicht schwer sich an die Abstandsregeln zu halten. Das vielfältige Angebot belohnte jedoch das Warten. Natürlich drangen die verführerischen Düfte der handgefertigten Seifen, der mit Arvenöl getränkten Zirbelspäne und auch der gebrannten Mandeln nicht durch die Alltagsmasken.

Aber ein Augenschmaus war es allemal, auch für jene, die originelle Keramik, selbstgewebte Textilien, weiches Fell, Schnitz- und Schreinerkunst lieben. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit, einem Edelsteinschleifer bei der Arbeit zu zu sehen. Oder gar einem Münzsäger, der aus „ Kleingeld“ einzigartige und filigrane Schmuckanhänger herstellt. Dass es bundesweit gerade mal vier Münzsäger gibt, die mit ihren extrem feinen Laubsägen Ornamente aus den verschiedensten Münzen herausholen, zeigt die hohe Anziehungskraft des Säckinger Marktes für die Künstler.