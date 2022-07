von Michael Gottstein

Gemälde in verschiedensten Techniken, Aquarelle, Keramiken, Skulpturen und Schmuck, geschaffen von 21 Künstlern aus Frankreich und Deutschland: Es ist eine vielfältige Ausstellung, die mindestens bis Ende August im Haus Fischerzunft zu sehen ist.

Diana Awender vom Vorstand des Vereins Haus Fischerzunft begrüßte bei der Vernissage die Kreativen und freute sich über das breite künstlerische Spektrum. Die vielen kleinen Räume sind gut geeignet, diesen unterschiedlichen Werken einen passenden und intimen Rahmen zu geben. Der Anstoß kam von Bonito Nyakpo, der im elsässischen Chalampé lebt und als Künstler und Organisator tätig ist. Er stellt unter anderem das allegorische Gemälde „Frau Augenblick“ aus, das in Anlehnung an den Surrealismus ein Spiel mit Bedeutungsebenen und Motiven der Kunstgeschichte betreibt. In dem von Blautönen beherrschten Gemälde ist eine langhaarige Frau in Rückenansicht zu sehen, die aus blauen Wogen aufsteigt. Den Hintergrund bildet ein riesiges Auge, das den Rezeptionsvorgang umkehrt. Normalerweise nimmt der Betrachter das Motiv über das Auge auf, hier wird er selbst mit einem Auge konfrontiert. Die Ausdeutung des gewollt vieldeutigen Werks überlässt der Künstler aber den Kunstfreunden.

Christiane Knaup stellt Keramiken aus. | Bild: Michael Gottstein

Keramiken zeigt Christiane Knaup aus Müllheim, die sich auf die japanische Raku-Technik spezialisiert hat. Der tönerne Gegenstand wird bei 1000 Grad aus dem Ofen genommen und in Sägemehl getaucht, das sofort verkohlt. Durch den Temperaturschock bekommt die Glasur Risse, in die sich Kohlenstoff einlagert. Auf weißem Ton entsteht ein schwarzes Craquelée, das an die Firnis alter Ölgemälde erinnert.

Wegen seines traditionellen Sujets und seiner altmeisterlichen Ausführung fällt ein Gemälde sofort ins Auge: „David mit dem Haupt des Goliath“ heißt das Werk, das mit seiner Lichtführung und den starken Hell-Dunkel-Kontrasten sofort an das Vorbild Caravaggios denken lässt. Geschaffen hat es der 18-jährige Schüler Silas Janssen aus Fahrnau, der sich seine Fähigkeiten autodidaktisch und durch das Studium der alten Meister erworben hat: „Caravaggio gefällt mir besser als die zeitgenössische Kunst“, sagt er.

Der 18-jährige Silas Janssen neben seinem altmeisterlich gemalten „David“ | Bild: Michael Gottstein

Andrea Wilcke aus Ihringen hat sich der abstrakten Malerei gewidmet, Gabriele Altmeyer-Müller aus Müllheim malt sowohl abstrakt als auch gegenständlich mit leuchtenden Farben.

Die Künstlerin Gabriele Altmeyer-Müller | Bild: Michael Gottstein

Roland Tust aus Weil am Rhein mischt seine Farben aus Marmor, Sandsteinen und Sanden selbst, und trägt sie mit einem Spachtel auf.

Der Künstler Roland Tust; rechts seine Hommage an Gerhard Richter | Bild: Michael Gottstein

Ping Hu aus Bad Bellingen zeigt Aquarelle, Isabell Schelcher aus dem elsässischen Bergholtz zeigt Landschaften aus Öl und Acryl.

Die Ausstellung im Haus Fischerzunft ist mindestens bis Ende August geöffnet, eine Verlängerung bis Mitte Oktober ist geplant, geöffnet ist sie jeweils samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr.