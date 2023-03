Die in der Türkei geborene, in Deutschland und Italien lebende Künstlerin Nurhan Sidal zeigt ihre Werke ab 25. März in der Villa Berberich in Bad Säckingen. Unter dem Motto „Auf der Suche nach Freiheit“ thematisiere Nurhan Sidal mit verschiedenen Objekten und ausdrucksstarken Acrylbildern Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen, Medien-Freiheit und auch Freiheit auf der seelischen Ebene, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Zudem interpretiert die Künstlerin mit Farbe auf der Leinwand Gedichte von Nazim Hikmet (1902-1963), einem der bedeutendsten Dichter der türkischen Literatur. Eines der Hauptwerke der Ausstellung ist ein Lichtobjekt, in das abgeschnittene Haare integriert sind, um die Protestbewegungen für die getötete Mahsa Amini zu unterstützen. Das Kunstobjekt entstand aus einer Aktion heraus, die im Herbst vergangenen Jahres anlässlich der Interkulturellen Woche im Bad Säckinger Schloss Schönau stattfand.

Seit ihrer Jugend widmet sich Nurhan Sidal verschiedenen Bereichen der Kunst und Malerei. Ihre Werke zeigt sie seit 2009 in diversen Einzelausstellungen und beteiligt sich an Gruppenausstellungen in Deutschland, Italien und Frankreich. Ihr Atelier hat Nurhan Sidal in Italien. Die Ausstellung in der Villa Berberich wird am Freitag, 24. März, 18 Uhr, mit einer Einführung von Tonio Passlick eröffnet. Die Begrüßung übernimmt Kulturreferentin Christine Stanzel. Pan & Co. begleiten die Vernissage musikalisch.

Die Ausstellung ist vom 25. März bis 23. April mittwochs, donnerstags, samstags, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Künstlerin ist während der gesamten Ausstellungsdauer anwesend und bietet auf Wunsch Führungen an. Am Montag, 3. April, 19.30 Uhr spielt das Trio Nail in der Villa Berberich. Zur Finissage am Sonntag, 23. April, 14 Uhr, werden Nazim Hikmets Gedichte in zwei Sprachen von Tonio Passlick und Nurhan Sidal gelesen. Der Eintritt in die Ausstellung kostet 2 Euro, ermäßigt 1 Euro (Schüler/Studenten).