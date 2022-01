von Susanne Eschbach

Die Stadtwerke Bad Säckingen kommen nicht umhin, ihren Kunden bei Strom, aber vor allem bei Gas noch tiefer in die Tasche zu greifen. „Es ist keine einfache Situation“, beschreibt es Geschäftsführer Udo Engel. Gleichzeitig informierte er, dass die Stadtwerke im Geschäftsjahr 2021 ein negatives Ergebnis erwirtschaftet haben.

Hinweis Die Stadtwerke Bad Säckingen weisen ihre Kunden auf die bestehenden Angebote zur Energieeinsparung in Haushalt und Gewerbe hin. Die Angebote im Internet: www.sws-energie.de/ privatkunden / info-formulare / downloadcenter

Nicht nur Corona, auch die geopolitische Lage haben die Energiepreise in die Höhe schießen lassen. Immerhin zwei Jahre lang haben es die Stadtwerke aufgrund ihrer mittelfristigen Beschaffungsstrategie geschafft, die Preise für die Kunden stabil zu halten. Doch die Erhöhung der gesetzlichen CO 2 -Abgaben zum 1. Januar 2022 bei Strom und Gas, die Erhöhung der Stromnetzentgelte und der hohe Anstieg bei den Energiepreisen treffen nicht nur die Stadtwerke selbst, sondern muss jetzt auch an die Kunden weitergegeben werden. „In den vergangenen Jahren haben wir versucht, einzusparen, aber das ist jetzt alles nicht mehr möglich“, so der Geschäftsführer.

Strom

Der Strom ist deshalb seit 1. Januar 2022 teurer. In der Grundversorgung beträgt die Erhöhung 4,95 Cent pro Kilowattstunde, das entspricht einer Steigerung beim Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden von 17,9 Prozent. Bei den Sondervertragskunden erhöht sich der Beitrag um 2,50 Cent pro Kilowattstunde. Das entspricht bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunde pro Jahr, eine Erhöhung um 9,4 Prozent. „Bei einem typischen Haushalt mit vier Personen liegt die Mehrbelastung im Sondervertragsbereich bei rund 119 Euro pro Jahr, das entspricht einer monatlichen Mehrbelastung von 9,92 Euro“, so Engel.

Gas

Im Bereich Gas sieht das noch schwieriger aus. Denn die Erhöhung bei der Grundversorgung schlägt sich gleich um 58 Prozent zu Buche und bei den Sondervertragskunden um 56,4 Prozent. „Die Mehrbelastung hier für einen Vier-Personen-Haushalt liegt im Sondervertragsbereich bei rund 707 Euro pro Jahr und das entspricht einer monatlichen Mehrbelastung von 58,92 Euro pro Jahr“, rechnet Engel weiter vor.

Die Prognose

Erdgas erhält aufgrund seiner geringen Emission nur einen niedrigen Aufpreis von 0,65 Euro pro Kilowattstunde. Heizöl hingegen einen Aufschlag von 1,04 Euro pro Kilowattstunde. „Die Energiepreise sind in den letzten Monaten sehr schnell und sehr stark angestiegen und haben sich teilweise vervielfacht“, erklärt der Geschäftsführer. „Die Vorteile, die wir mit unserer Einkaufsstrategie – einem Mix aus kurz- und mittelfristiger Beschaffung – in den vergangenen Jahren zugunsten unserer Kunden erzielen konnten, konnten wir für 2022 nicht mehr realisieren.“ Die Stadtwerke werden daher laut dem Geschäftsführer ihre Beschaffungsstrategie überprüfen. „Wir sind aufgrund der aktuellen Marktdaten überzeugt, dass wir unseren Kunden ab dem Jahr 2023 wieder deutlich gesunkene Marktpreise anbieten können“, verspricht Udo Engel.