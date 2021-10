von Michael Gottstein

Elsbeth Meyer ist die neue Vorsitzende des Bad Säckinger Kulturkreises für Senioren. Die bisherige Stellvertreterin wurde am Freitag zur Nachfolgerin Reiner Steulmanns gewählt, der den Kulturkreis seit 2009 geleitet hatte und nicht mehr kandidierte. Die Corona-Krise bedeutete einen tiefen Einschnitt in das Vereinsleben, und daher tat sich im Jahr 2020 „nichts und einiges“, fasste Meyer zusammen.

Seit der letzten Versammlung 2019 meldeten sich 31 Mitglieder ab, 14 verstarben, aber es kamen auch 25 Personen hinzu, so dass die Mitgliederzahl derzeit bei 188 liegt. „Fast die Hälfte ist zwischen 70 und 80 Jahre alt und somit im besten Alter, um etwas zu unternehmen“, so Meyer. Dazu gab es im vergangenen Jahr freilich nicht viele Gelegenheiten: Zwar hatte der Vorstand im November 2019 ein umfangreiches Programm zusammengestellt, doch alle Veranstaltungen mussten ebenso abgesagt werden wie die wöchentlichen Gruppentreffen. Der Vorstand ließ sich jedoch vieles einfallen, um Kontakt zu den Mitgliedern zu halten und sie während der psychisch belastenden Phasen der Lockdowns aufzumuntern. Bei der Weihnachtsaktion 2020 bestellte der Vorstand Bad Säckinger Pralinen, schrieb Grußkarten und fertigte Bastelarbeiten an. Meyer begann, jeden Montag Rundschreiben zu versenden, inzwischen ist sie bei Mail Nummer 76 angelangt. Im Frühjahr 2021 konnte immerhin die Boule-Gruppe ihre Spiele wieder aufnehmen, und auch der Ausflug nach Sulzburg fand im August statt.

Bei den Vorstandswahlen wurde als Meyers Stellvertreter in Abwesenheit Albert Amsler gewählt, neue Kassenwartin ist Heidi Fellendorf. Stellvertretender Kassierer ist Jochen Ohlrich, die Schriftführung übernimmt Armin Baumgartner.

Das Programm für 2022 wird nicht den gewohnten Umfang haben, und derzeit können auch die wöchentlichen Treffen nicht stattfinden. Im Herbst und Winter möchte der Kulturkreis gerne zum Zwiebelmarkt nach Bern und zum Weihnachtsmarkt nach Colmar fahren. „Das sind Veranstaltungen der Firma Zimmermann, und wir würden uns gerne an die Wallbacher Senioren dranhängen“, so die Vorsitzende. Außerdem ist ein Martinigans-Festessen geplant. In ihren Montagsmails wird Elsbeth Meyer die Mitglieder informieren, wann wieder Treffen möglich sein und Räume zur Verfügung stehen werden. „Der Kulturkreis steht in den Startlöchern.“

Der Verein bietet neben Einzelveranstaltungen auch zahlreiche regelmäßige Betätigungsmöglichkeiten, etwa den Mittagstisch bei Christiani (geleitet von Elsbeth Meyer), die Boulegruppe (Helga Tamm), die Nordic-Walking-Gruppe (Günther Schindelhauer), die Englisch-Gruppe (Hilde Heckmann), die Französisch-Gruppe (Pierre Martinie), die Literatur-Gruppe (Heidi Fellendorf), die Kegel-Gruppe (Armin Baumgartner und Jochen Ohlrich) sowie den Geburtstagsservice (Margret Farag und Eva Hecker).

Kontakt zum Kulturkreis für Senioren über www.kulturkreis-bad-säckingen.de