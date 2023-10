Bad Säckingen (pm/jet) Mit einem ganzen Waschkorb voll Akten und Bücher der früheren Bachgenossenschaft Säckingen kam vor wenigen Wochen Jan Engel in das Stadtarchiv Bad Säckingen. In der Bachgenossenschaft waren die Säckinger Gewerbetreibenden laut Mitteilung des Stadtarchivs zusammengeschlossen, die das Wasser des Heidenwuhrs zum Betrieb ihrer Maschinen und Anlagen nutzten, also etwa Mühlen, Gerbereien, Sägewerke, Textilbetriebe und eine Maschinenfabrik. Der schon im Mittelalter angelegte künstliche Wasserlauf zweigt zwischen Hütten und Rickenbach vom Schneckenbach ab, nutzt streckenweise auch natürlich entstandene Bachläufe als Bett, passiert den Bergsee und mündet schließlich in der Säckinger Gettnau in den Rhein. Dabei wird das Heidenwuhr auf den Abschnitten auch als Schöpfebach, Gewerbebach oder Gießen bezeichnet.

Auch die Firma Berberich nutzte das Wasser des Heidenwuhrs und gehörte somit zu den Bachgenossen. Als die Firma Engel GmbH in den 1960er-Jahren einen Teil des ehemaligen Berberich-Firmengeländes übernahm, kamen auch die alten Unterlagen in den Besitz des Unternehmens. Den Bachgenossen oblag der Betrieb, die Beaufsichtigung und Instandhaltung des Heidenwuhrs, einschließlich des Bergsees. Jan Engel kann sich noch sehr gut daran erinnern, wie er nach Starkregen mit seinem Vater unterwegs war, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Zu Beginn der 1990er-Jahre zog die Firma Engel ins Gewerbegebiet Trottäcker, 1999 wurde sie geschlossen. Vor wenigen Wochen ist der ehemalige Inhaber Hans-Michael Engel verstorben. Als sein Sohn Jan die Dokumente im Nachlass fand, wandte er sich direkt an Bürgermeister Guhl, welcher den Kontakt zum Stadtarchiv vermittelte. Stadtarchivarin Eveline Klein nimmt die Unterlagen gerne in die Archivbestände auf. Für Jan Engel war die Sicherung der Akten eine Herzensangelegenheit. Denn, auch wenn er nicht mehr in Bad Säckingen wohnt, so hat er ein enges Verhältnis zum Bergsee: „Der Bergsee lag uns allen am Herzen, er war der Kraftort für unsere Familie.“