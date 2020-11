Hintergrund war die erste Änderung des Bebauungsplans für das noch in Planung befindliche Wohngebiet „Leimet III“. Hatte der Gemeinderat sich ursprünglich – ebenfalls nach längeren Auseinandersetzungen – darauf geeinigt, dass hier je nach Größe der Wohnung 1,5 bis zwei Parkplätze pro Wohneinheit einzuplanen seien, lautete der Änderungsvorschlag dahingehend, dass für etwaige sogenannte „preisgedämpfte Wohnungen“ nur ein Stellplatz pro Wohneinheit vorgehalten werden müsse.

Dagegen sprach sich Pfeiffer vehement aus, denn es würde der Eindruck vermittelt, dass Menschen mit geringerem Einkommen sich automatisch nur ein Auto leisten könnten. Ohnehin bezweifelte Pfeiffer, dass sich dies positiv auf den Preis einer Wohnung auswirke, wenn die Parkfläche reduziert werde, viel mehr stehe zu befürchten, dass die Regelung im Hinblick auf die Stellplatzvorgaben allmählich aufgeweicht werden. Die Kritik von Bruno Lehmann (FW) zielte in eine ähnliche Richtung. Er befürchtete erhebliche Verkehrsbehinderungen in dem ohnehin schon eng bemessenen Wohngebiet, denn: „Schafft man nicht genügend Parkflächen, stellen die Leute ihre Autos auf der Straße ab.“

Bad Säckingen Grünes Licht für mehr Wohnraum: Gemeinderat stimmt Bebauungsplan „Leimet III“ zu Das könnte Sie auch interessieren

Die übrigen Fraktionen wie auch der von der Stadt beauftragte Raum- und Umweltplaner Christian Sammel sahen dies freilich anders. Sammel verwies unter anderem auf die zwei Car-Sharing-Plätze, die in dem Wohngebiet vorgesehen seien. „Es geht hier um die sinnvolle Vernetzung und Schaffung von Alternativen“, so Sammel weiter. Dies gewinne zunehmend an Bedeutung, weil gerade viele junge Menschen immer häufiger kein eigenes Auto mehr besäßen.

Auch Frank van Veen (UBL) und Alexander Wunderle (SPD) sahen in der geplanten Reduzierung von Stellplätzen, die ohnehin nur elf Wohnungen betreffen würde, kein Indiz für Diskriminierung, sondern vielmehr den Ausdruck des politischen Willens der Stadt, dass Bürger zum Umsteigen auf andere Verkehrsmittel animiert werden sollten. Außerdem sei preisgedämpfter Wohnraum nach Wunderles Ansicht ohnehin nur mit reduzierten Stellplätzen machbar, weil so Kosten entfallen.

Bad Säckingen Hier könnte die Stadt noch wachsen: Die acht wichtigsten Flächen für eine bauliche Entwicklung Bad Säckingens Das könnte Sie auch interessieren

Trotz allem stimmten letztlich zehn Ratsmitglieder dafür, dass die jetzige Stellplatzregelung inkraft bleiben soll, acht waren dagegen. Die weiteren Änderungen, die sich weitgehend auf Bepflanzung, die Ausmaße der Radverbindung in Richtung Schwimmbad und formale Aspekte bezogen, wurden bei zwei Enthaltungen von 16 Stadträten mitgetragen.