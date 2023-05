Um der Termindichte im Herbst zu entgehen, hatte der Dogerner Theaterverein s‘Kommödle beschlossen, seine Hauptversammlung ins Frühjahr zu verlegen. Zuletzt hatte sich der Verein im November getroffen. Deshalb fiel der Rückblick der Vorsitzenden Monika Karle bei der ersten Frühjahrs-Versammlung auch recht kurz aus: Der Verein will auch künftig die Kosten des Sankt-Martins-Umzugs übernehmen und so einen Betrag für die Dogerner Kinder leisten. Außerdem wurde das Gelände des Radsportvereins am Rhein als Ort für eine mögliche Theateraufführung besichtigt.

Die Vorsitzende Monika Karle dankte bei der Versammlung allen, die sich ins Vereinsleben einbringen, und freute sich, dass neue Gastspieler gefunden werden konnten. Positiv war die Bilanz des Kassiers Frank Sikora ausgefallen. Dennoch hofft der Verein auf weitere Sponsoren, um die Kosten für die Aufführungen im Vorfeld abfedern zu können. Michael Kreutzpointner führte das Wahlprozedere durch, das zwei Veränderungen brachte.

Monika Karle wurde einstimmig als Vorsitzende wiedergewählt. Ihr neuer Stellvertreter ist nun Björn Baumann, neue Schriftführerin ist Steffi Blume. Martin Kistler gehört dem Vorstandsteam weiter als Beisitzer an. Zum Kassenprüfer wurde erneut Gehrard Weißenberger bestimmt.