Einen ganz besonderen Einblick in das Herz des Bad Säckinger Kavernenkraftwerks können 20 SÜDKURIER-Leser in der kommenden Woche bekommen: Unter dem Titel „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ bietet unsere Redaktion in Zusammenarbeit mit der Schluchseewerk AG am Donnerstag, 23. März, ab 17 Uhr eine Sonderführung an.

Wichtiger Baustein in der Energiewende

Mit der aktuellen Energiewende kommt der Speicherung von Strom eine immer wichtigere Bedeutung zu. Mit den beiden Pumpspeicherwerke der Hotzenwaldgruppe betreibt die Schluchseewerk AG zwei der ältesten und größten Kavernenkraftwerke Deutschlands mit einer Gesamtleistung von über 1,2 Gigawatt.

Das Eggbergbecken, mit dem Rickenbacher Ortsteil Egg im Hintergrund. | Bild: Schluchseewerk AG

Das Bad Säckinger Kraftwerk war zur Zeit seiner Erbauung in den 60er-Jahren das erste deutsche Pumpspeicherwerk in Kavernenbauweise. Als Oberbecken dient das Eggbergbecken, als Unterbecken fungiert der Rhein.

Das Herz der Anlage, die Kaverne, wird über einen 1,5 Kilometer langen Tunnel erreicht. Die Kaverne ist 160 Meter lang, 23 Meter breit und 33 Meter hoch. Etwa 400 Meter darüber liegt das Eggbergbecken, aus dem das Wasser durch einen gepanzerten Druckschacht senkrecht in die Tiefe stürzen und bis zu vier Turbinen antreiben kann. Bei Stromüberfluss wird das Eggbergbecken wieder mit Wasser aus dem Hochrhein gefüllt.

Bei einem Blackout wir hier das Netz wieder angeknipst

Nicht nur als Speicher haben die insgesamt sieben Pumpspeicherwerke der Schluchseewerk eine große Bedeutung. Auch zur Netzstabilität tragen die Kraftwerke bei. Bei einem kompletten Zusammenbruch der Stromnetze können die Kraftwerke im Südschwarzwald dazu genutzt werden, die Netze wieder schrittweise hochzufahren.

Während der jüngsten Revision des Kraftwerks wurden die Turbinen auseinander gebaut. | Bild: Susanne Eschbach

Am Donnerstag, 23. März, ab 17 Uhr haben 20 SÜDKURIER-Leser die Möglichkeit, das Kavernenkraftwerk bei einer Sonderführung kennenzulernen. Nach einer halbstündigen Einführung im Info-Center geht es mit dem Bus hinab in die Kaverne, das Herzstück des Kraftwerks. Dort warte auf die Leser noch eine Überraschung.

So können Sie mitmachen

Um teilzunehmen, müssen Sie SÜDKURIER-Abonnent sein – also entweder die Zeitung abonniert haben oder ein Digitalabo auf suedkurier.de haben. Wenn Sie ein Zeitungs-Abo haben, müssen Sie sich online lediglich anmelden. Auf der Gewinnspielseite unter www.meinSK.de/kraftwerk melden Sie sich mit den SÜDKURIER-Zugangsdaten an und füllen das Formular aus. Teilnahmeschluss der Verlosung ist Montag, 20. März, um 12 Uhr.