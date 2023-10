Bad Säckingen – Filippo Lombardi und Johannes Troiber sind die Gewinner des vierten Internationalen Trompetenwettbewerbs. Nachdem sich die 23 Teilnehmer den ganzen Tag über dem kritischen Urteil der Jury gestellt hatten, überzeugten sie am Abend das Publikum im Kursaal von ihrem hohen Leistungsstand. Aus ganz Deutschland, der Schweiz und Italien waren 21 Trompeter und zwei Trompeterinnen zu dem Wettbewerb angereist, der vom Trompetenmuseum und der Musikschule Bad Säckingen veranstaltet wurde.

Fünf Kandidaten hatten bereits früher teilgenommen. „Dies zeigt die zunehmende Popularität unseres Wettbewerbs“, sagte der Leiter des Trompetenmuseums, Johannes Brenke. Gekommen waren viele Studenten, aber auch Schüler und ambitionierte Amateure im Alter von 15 Jahren bis Anfang 40, daher gab es neben der Kategorie A auch eine etwas leichtere Kategorie B. Wie dicht die Leistungen beieinanderlagen, zeigte sich darin, dass der dritte Preis in der Kategorie A zweimal vergeben wurde.

Brenke dankte den Juroren und den Korrepetitorinnen Katharina Kegler und Emi Ogino, die zum Teil selten aufgeführte Werke einstudiert hatten. Bürgermeister Alexander Guhl dankte dem Museum und der Musikschule und gratulierte den Teilnehmern, die dem „Namen der Trompeterstadt alle Ehre machen und Bad Säckingen hoffentlich in guter Erinnerung behalten werden“. Gerne überreichte er die Urkunden und Preise im Gesamtwert von 2800 Euro.

Der Sieger Filippo Lombardi hatte sich mit Haydns Trompetenkonzert in Es-Dur einen großen Klassiker ausgesucht. Etliche Besucher hatten sicher diverse Einspielungen im Ohr, doch Lombardi stellte sich erfolgreich diesem „inneren“ Wettbewerb und überzeugte mit hervorragender Intonation, einem sauberen und wandlungsfähigen Ton voller Brillanz und Leichtigkeit und der richtigen Dosis von Emotionen.

Die Zweitplatzierte (A), Yidan Chang, hatte mit Bernd Alois Zimmermanns Konzert „Nobody Knows The Trouble I‘ve Seen“ ein Werk der Neuen Musik ausgewählt, das nicht nur an sie selbst, sondern auch an die Korrepetitorin Katharina Kegler höchste Anforderungen stellte. Es ging um große, widersprüchliche Affekte und darum, die Möglichkeiten der Trompete bis zum Äußersten auszuloten. Hochexpressive Ausbrüche, technische Finessen und klagende Passagen mit wenig thematischem Material, aber einem umso größeren Spektrum an klanglicher Gestaltung wechselten sich ab. Die Trompeterin vermochte stets, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten.

Der Drittplatzierte (A) Sandro Erni, zeigte in Oskar Böhmes Konzertstück das romantische Klangideal mit lyrischen, weit geschwungenen Legatobögen und virtuosen Läufen, während Linus Fehn, mit dem er sich den dritten Platz teilte, Jeanine Rueffs „Sonatine“ ausgewählt hatte. Aggressive Fanfaren, rasante Läufe und lange gehaltene, schwebende Töne zeigten das Spektrum seines Könnens auf.

Johannes Troiber hatte vor zwei Jahren den dritten Platz belegt, doch nun ging er als Gewinner der Kategorie B aus dem Wettbewerb hervor und zeigte mit Johann Nepomuk Hummels Trompetenkonzert in Es-Dur ein Paradestück, das fast so bekannt ist wie Haydns Werk. Der Zweitplatzierte Franz Kegler führte das Pflichtstück auf, Joseph Edouard Barats Andante und Scherzo, und der Dritte Viktor Maletic zeigte in Lortzings Variationenfolge die verschiedenen Phrasierungsmöglichkeiten der Trompete beispielhaft auf.