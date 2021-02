von Susanne Eschbach

Um ihren Wunsch nach einem betrieblichen Tarifvertrag weiter zu unterstreichen, haben sich die Mitarbeiter der Oberberg Fachklinik Rhein Jura gemeinsam mit der Gewerkschaft Ver.di ein weiteres Mal zu einer Protestkundgebung vor dem Klinikgebäude in Bad Säckingen getroffen. Stand die erste Kundgebung im Dezember noch unter dem Motto „Fünf nach Zwölf“, so hieß es nun am Mittwoch „Heiße Luft zahlt keine Miete“.

Die Klinik Die Oberberg Fachklinik Rhein-Jura-Klinik ist eine private Akutklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Säckingen. Sie gehört zur Gruppe der Oberberg-Kliniken, hinter der die Private-Equity-Gesellschaft Trilantic Europe steht. Die Klinik in Bad Säckingen hat rund 160 Beschäftigte. Behandlungsschwerpunkte sind Depressionen, Abhängigkeitserkrankungen, Burnout, Angst- und Panikstörungen sowie Traumafolge-, Persönlichkeits- und Zwangsstörungen.

„Anständige und verlässliche Bezahlung geht nur mit Tarifvertrag“, betont der Gewerkschaftssekretär Ingo Busch während der Kundgebung. Er sei enttäuscht darüber, dass sich die Oberberg-Geschäftsführung seit der Protestkundgebung im Dezember noch keinen Millimeter auf die Beschäftigten zu bewegt hätte.

Gewerkschaftssekretär Ingo Busch hielt die Klinikmitarbeiter dazu an, nicht von ihrer Forderung nach einem betrieblichen Tarifvertrag abzuweichen. | Bild: Susanne Eschbach

„Die Geschäftsleitung windet sich und wie dieses System aussehen soll, ist nebulös“, sagte er. Eine zuverlässige Bezahlung sei gerade jetzt in dieser Zeit ganz wichtig. „Die Mieten steigen immer mehr und müssen pünktlich bezahlt werden“, erklärt Busch. „Doch die Arbeitgeber wollen sich nicht in die Karten schauen lassen.“ Denn die Geschäftsführung der Oberberg Fachklinik lehne es seit einem Jahr ab, Tarifgespräche zu führen.

Bad Säckingen Bei der Protestdemonstration vor der Rhein-Jura-Klinik fordern Beschäftigte den Abschluss eines einheitlichen Tarifvertrages Das könnte Sie auch interessieren

Um Geld zu sparen, lehne es die Geschäftsleitung der Fachklinik ab, einen Tarifvertrag mit der Belegschaft abzuschließen, so Busch weiter. Grundlage dafür seien die als ungerecht empfundenen Gehälter verschiedener Mitarbeiter. Nicht zuletzt die Ungleichbehandlung langjähriger Betriebsangehöriger gegenüber neuen Mitarbeitern sowie die fehlende Struktur bei der Eingruppierung führte dazu, dass im November 2016 erstmals ein Betriebsrat in der Rhein-Jura-Fachklinik gegründet wurde.

Bad Säckingen Rehaklinken bereiten sich auf die große Corona-Welle vor Das könnte Sie auch interessieren

Auch Hanna Neffwetter vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), Kreisverband Waldshut, sagt: „Wie wollen ein klares Zeichen setzen.“ Gerade in der Zeit von Corona laste eine hohe Arbeitsbelastung mit viel Stress auf den Schultern der Pflegekräfte in den Kliniken. „Es ist skandalös, wie auf eurem Rücken Politik gemacht wird“, sagt sie.

Bad Säckingen Schritt in die Zukunft: Rhein-Jura-Klinik schließt sich der Oberberggruppe an Das könnte Sie auch interessieren

„Der erneute Aufruf zum Protest verwundert uns und kommt zur unpassenden Zeit“, erklärt hingegen die Geschäftsleitung der Oberberg Fachklinik. „Denn wir sind längst im Prozess der Umsetzung kontinuierlicher Maßnahmen und im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Vertretern, dem Betriebsrat“, heißt es weiter in einer schriftlichen Stellungnahme der Fachklinik.

Bad Säckingen Die Rhein-Jura-Klinik und das Universitätsklinikum Freiburg beenden ihre offizielle Kooperation Das könnte Sie auch interessieren

Laut der Geschäftsleitung gab es im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie bereits Sonderurlaub für alle Beschäftigten und Sonderzahlungen für besonders belastete Berufsgruppen. In der Mitteilung heißt es weiter: „Darüber hinaus spürbare Einmalzahlungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit geringerer Vergütung.“

Bad Säckingen Der neue Investor der Rhein-Jura-Klinik in Bad Säckingen will im Hintergrund bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Noch immer fordere die Pandemie angesichts unverändert hoher Infektionsgefahr und auch schweren Covid-19-Erkrankungen noch immer viel Energie und verursache hohe Kosten, heißt es in dem Schreiben. Es gelte, den Schutz zu optimieren, von präventiven Teststrategien bis zu Luftreinigungsgeräten. „Auch hier stehen neben den Patienten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zentrum des Handelns in der Klinik“, erklärt der Ärztliche Direktor der Klinik, Dr. Andreas Jähne, der während der Kundgebung ebenfalls vor Ort war. „Es ist eine gemeinsame Aufgabe, diese in der Pandemielage nicht zusätzlich zu verunsichern, sondern für Sicherheit und Perspektive zu sorgen und den bereits beschrittenen Weg weiter zu gehen.“ Für den Sommer hat Gewerkschaftssekretär Ingo Busch die nächste Kundgebung angekündigt.