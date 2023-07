Ob Gesundheit, Klima oder Katastrophen, kein Thema wurde am Donnerstag beim Hitzespaziergang ausgelassen. Die Stadt, darunter Bürgermeister Alexander Guhl, Ralf Däubler (Umwelt & Energie), Klaus Strittmatter (Technische Dienste) und die Vertreterin der Energieagentur Regio Freiburg, Tilia Lessel, hatten zum zweiten Klimaspaziergang eingeladen.

Präsentiert den Teilnehmern des Hitzespaziergangs die städtischen Klimaprojekte: Ralf Däubler, Umweltreferent der Stadt Bad Säckingen (rechts). | Bild: Viktoria Bäumle

Hitze vs. Gesundheit: das Rehaklinikum

Startpunkt des Spaziergangs: das Rehaklinikum Bad Säckingen. Daniel Schlittenhardt, ärztlicher Direktor des Rehaklinikums, führte gleich mitten ins Thema. Er erzählte, wie stark seine Patienten von der zunehmenden Hitze betroffen sind. Hitzestress, Atemwegserkrankungen und Herz-/Kreislauferkrankungen seien die Folge. Lösungsansätze für das Klinikteam: Frühmorgendliche Therapien und ein eigener Wasserbrunnen, um Dehydrierungen zu vermeiden.

Daniel Schlittenhardt, ärztlicher Direktor des Rehaklinikums in Bad Säckingen, sorgt sich um die Hitzefolgen für seine Patienten. Auch die Rehaeinrichtung muss mit den Temperaturen zurecht kommen. | Bild: Viktoria Bäumle

Klimakonzept Das städtische Konzept zur Klimaanpassung wurde in Zusammenarbeit mit Wulf Westermann und Carla van der Meyden, Mitarbeiter des Instituts für Fortbildung und Projektmanagement (ifpro) in Freiburg, erstellt. Der Hitzespaziergang bot die Gelegenheit, dieses Konzept vorzustellen und Anregungen für weitere Klimaschutzmaßnahmen zu sammeln.

Carla van der Meyden, Mitarbeiterin des Freiburger Instituts für Fortbildung und Projektmanagement (ifpro), schloss sich dem Arzt an und berichtete über die seit Jahren steigende Anzahl an Hitzetoten in Deutschland. Allein im Jahr 2018 seien in Baden-Württemberg knapp 2000 Menschen an Folgen zunehmender Hitze gestorben, fast 700 mehr als im Vorjahr. Risikogruppen sind laut Meyden vor allem alte Menschen oder Kleinkinder. Deshalb sei es in jeder Stadt, auch Bad Säckingen besonders wichtig, Schattenflächen und Trinkmöglichkeiten zu haben.

Das Umweltbundesamt informiert, wie Sie sich vor Hitze schützen können: Vermeiden Sie körperliche Aktivitäten, besonders während der heißesten Tageszeiten.

Lüften Sie frühmorgens und nachts. Dunkeln Sie Ihre Innenräume tagsüber ab.

Schützen Sie sich vor der Hitze, indem Sie den Schatten suchen und Sonnenschutz auftragen.

Versorgen Sie Ihren Körper mit ausreichend Flüssigkeit. Mindestens anderthalb bis zwei Liter.

Das Wetter spielt verrückt

Nach einem kurzen Weg zur Wetterstation begrüßt der Hobbymeteorologe Helmut Kohler die Gruppe. Er ist bekannt für seine Wetterangaben in unserer Zeitung und begeisterte die Spaziergänger mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Und wie sieht Kohler die Klimaveränderungen? Nicht nur die Rekordhitze in den letzten zehn Jahren bereiten ihm Sorge, sondern auch die Niederschlagsrate. So sei der diesjährige Februar in Bad Säckingen der trockenste Monat seit über 40 Jahren gewesen. Der Juni 2023 war der zweitwärmste Monat seit 2003.

Carla van der Meyen vom Institut für Fortbildung und Projektmanagement Freiburg (rechts) beschreibt im Badmattenpark die wichtige Bedeutung schattenspendenden Bäume für das städtische Klima. | Bild: Viktoria Bäumle

Der Badmattenpark: Ein Schattenspender

Weiter geht es auf der Tour zum Badmattenpark. Die großen Bäume und der Teich lassen die Spaziergänger aufatmen. Passend dazu stellt Carla van der Meyden das städtische Grünkonzept, die Baumpatenschaft und die Bepflanzungsaktion „Klima-Oase“ vor. Diese Maßnahmen sollen für ein erträglicheres Stadtklima sorgen. Wie mühsam die Pflege der 4200 Stadtbäume ist, beschrieb Klaus Strittmatter den Spaziergängern: Schon im März, so früh wie nie zuvor, habe man in diesem Jahr mit der Bewässerung der gefährdeten Bäume anfangen müssen. Besonders die jungen Bäume würden, trotz der Installation von Wassersäcken, teilweise absterben. Den alten Baumbestand müsse man deshalb ständig „hegen und pflegen“, so Klaus Strittmatter.

Bäume trotz Pflasterung: Die vier mobilen Bäume wurden auf dem Münsterplatz bestaunt. Wasser brauchen die Bäume täglich. | Bild: Viktoria Bäumle

Großer Platz und große Hitze

Richtig heiß wurde es für die Spaziergänger dann in der Bad Säckinger Innenstadt. Auf dem gepflasterten Münsterplatz staut sich stets die Hitze. Große Veranstaltungen, wie der Weihnachtsmarkt und Rohrleitungen unter dem Platz, würden es unmöglich machen, hier großflächig zu begrünen, erklärt Wulf Westermann vom Freiburger ifpro-Institut. Ralf Däubler freute sich aber dennoch über die vier großen mobilen Bäume auf dem Münsterplatz. Diese seien aufgrund der Anregungen vom letzten Klimaspaziergang aufgestellt worden. Trotzdem sei der Münsterplatz eine Hitzeinsel, die sich auch nachts nicht wirklich abkühle, erläuterte Wulf Westermann.

Spaziert wurde bei angenehmen Temperaturen vom Rehaklinikum bis zum Schlosspark. | Bild: Viktoria Bäumle

Der Schlosspark: eine grüne Oase

Im Schlosspark endete der Hitzespaziergang. Im Schatten, mit Blick auf dem Rhein, wurde über die zunehmenden Trockenperioden berichtet. Das wachsende Hochwasserrisiko, das für Teile der Stadt gilt, wird ein brisantes Thema bleiben. Carla van der Meyden prognostiziert, dass der Hochrhein in Zukunft vor allem mit Dürre, Hochwasser und Waldbränden fertig werden muss. Deshalb seien Konzepte zur städtischen Klimaanpassung wichtig.