Bad Säckingen (pm/sav) Der Arbeitskreis Auslandshilfe im DRK-Kreisverband Säckingen ruft wieder zur Weihnachts-Aktion für rumänische Kinder auf. Wie jedes Jahr sind unter dem Motto „Kinder für Kinder – Weihnachtspäckchen für Rumänien“ Kindergärten, Schulen, Vereine und Privatpersonen eingeladen, Geschenke zu packen. Mitglieder der Auslandshilfe werden die Päckchen an den zwei Terminen in Bad Säckingen entgegennehmen und für den Transport nach Rumänien vorbereiten. Später angelieferte Päckchen können nicht mehr nach Rumänien mitgenommen werden, da der Transport vorbereitet ist. Die Verteilung an die Kinder erfolgt in Hateg und Petrosani durch die langjährigen Freunde vom Rumänischen Roten Kreuz. Dies schreibt der DRK-Kreisverband Säckingen in einer Pressemitteilung.

Die Grundausstattung für alle Pakete: original verpackte Weihnachtssüßigkeiten, altersgerechte Zahnbürsten und Zahnpasta, Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Masken, Duschseife- und Haarshampoo-Paket. Hinzu kommen je nach Altersgruppe unterschiedliche Inhaltsvorschläge. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren: Kleines Spielzeug, Kuscheltier, Malstifte und Malbuch. Für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren: Spielsachen (Puppen/Autos), Puzzle, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Bundstifte, Zeichenblöcke, Spielkarten (Memory). Für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren: Spiele, Deo, Schminke, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Geometriesortiment, Taschenrechner). Die Pakete sollten nicht größer als ein normaler Schuhkarton sein. Bitte die Pakte in festeres, stabiles Weihnachtspapier einpacken und mit Alter und Geschlecht kennzeichnen. Bitte nichts außen an die Pakete hängen. Keine kaputten Spielsachen einpacken.

Die Abgabetermine: Mittwoch, 6. Dezember, 10 bis 12 Uhr, Samstag, 9. Dezember, 10 bis 12.30 Uhr, im Auslandshilfe-Lager neben dem Busbahnhof in Bad Säckingen. Fragen beantwortet der Leiter des Arbeitskreises Auslandshilfe Jürgen Renz (Telefon 0172 83 63 733). Weitere Infos im DRK-Sekretariat (Telefon 07761 920125 oder per E-Mail an sekretariat@drk-saeckingen.de).