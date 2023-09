In der Zaubereischule Hogwarts aus dem Harry-Potter-Universum sind die Schüler in Uniformen gekleidet: Krawatte, Kragen, Pullunder, Blazer– farblich unterschieden nur abhängig davon, welchem der vier Häuser der Schüler zugehört. Wenn es nach dem Bundeselternbeirat geht, gar keine schlechte Idee.

Das Gremium tat sich rechtzeitig zum neuen Schuljahr mit dem Vorschlag hervor, jede Schule solle Konsens über eine Kleiderordnung schließen. Was halten also Schüler und Lehrer in Bad Säckingen von der Idee einer Kleiderordnung? Unser Stimmungsbild zeigt, dass Schule in puncto Kleidung auf die Arbeitswelt vorbereitet.

Jogginghosen verbieten?

Im Visier der Kritik ist aufreizende, zerschlissene oder zu lockere Kleidung wie die Jogginghose. Die ist etwa Betriebswirtschaftslehrer André Landsee von der Rudolf-Eberle-Schule ein Dorn im Auge.

André Landsee möchte die Jogginghose gerne aus Schulen verbannen. | Bild: Rasmus Peters

Er spricht sich gar für ein Verbot des lässigen Kleidungsstücks ein. „Manchmal kann man die nicht von einem Schlafanzug unterscheiden.“ Das sei Freizeitkleidung, Schule sei jedoch keine Freizeit, meint der Lehrer.

Kleidung anpassen bereitet auf die Arbeitswelt vor

Schülerin Julie Fuchs knüpft daran an. Sie ist Schülerin an der Rudolf-Eberle-Schule. Schule und Privatleben sollten ihrer Ansicht nach schärfer getrennt werden. Eine Kleiderordnung würde das unterstützen. „Sich einem Kleidungsstil anzupassen ist eine Vorbereitung für das Berufsleben“, sagt die Schülerin. Außerdem müssten Eltern dann nicht mehr so viel diskutieren, meint Fuchs.

Alle unterschiedlich gekleidet. Soll das so bleiben? Die Schüler (von links) Maximilian Oberhuber, Julie Fuchs, Josephine Oeschge und Valentin Ernst der Stufe 12 des Wirtschaftsgymnasiums an der Rudolf-Eberle-Schule haben viele Antworten. | Bild: Rasmus Peters

Darin wiederum sieht Florian Berger kein Problem. Dass Schüler aufreizende, lockere oder zerrissene Kleidung tragen, sei normal in dem Alter. „Deshalb sehe ich den Erziehungsauftrag bei der Kleidung bei den Eltern“, spielt der Mathematik- und Physik-Lehrer am Scheffel-Gymnasium den Ball zurück. „Wenn Kleiderordnung, dann eher Richtung Schuluniform“, sagt er. Andreas Steidel von der Rudolf-Eberle Schule geht einen Schritt weiter. Der Sport- und Wirtschaftslehrer würde Uniformen sogar begrüßen: „Die Diskrepanz zwischen Schülern, die Geld haben und denen, die sich keine Markenklamotten leisten können, würde wegbrechen.“

Schlichte Kleidung in einheitlichen Farben

Keine Uniformen dafür schlichte Kleidung in einheitlichen Farben könnte sich etwa Valentin Ernst vorstellen. Das wäre einfacher umsetzbar als Uniformen. „Uniformen könnten wiederum zu Stigmatisierungen führen“, ergänzt Josephine Oeschge, wenn unterschiedliche Schultypen unterschiedliche Uniformen hätten und die Schüler sich deswegen ins Gehege kämen. 12.-Klässler Maximilian Oberhuber schlägt deshalb vor, „Kleidungsstücke nicht vorzuschreiben, sondern stattdessen welche zu verbieten.“

Oeschge betont auch das Gefälle zwischen jüngeren und älteren Schülern. Insbesondere in der Pubertät kleide man sich auch auf eine Art ein, um zu provozieren. Das eigene Auftreten vor jüngeren Schülern könne durch eine Kleiderordnung reguliert werden, die jüngere Schüler schütze.

Robert-Schuman-Realschule in Waldshut

Bereits seit sieben Jahren gibt es an der Robert-Schuman-Realschule in Waldshut eine Kleiderordnung. Schulleiterin Lisa Bosch: „Sie wurde damals von allen Seiten initiiert – Schüler, Eltern, Lehrer – und wurde einstimmig in der Schulkonferenz beschlossen. Wir stehen auch weiterhin absolut hinter der Entscheidung.“

Seit sieben Jahren gibt es an der Robert-Schuman-Realschule in Waldshut eine Kleiderordnung, die laut Schulleiterin Lisa Bosch damals in Absprache mit Lehrern, Schülern und Eltern eingeführt wurde. (Archivbild) | Bild: Baier, Markus

Lisa Bosch spricht sogar davon, dass es positive sicht- und spürbare Veränderungen im Umgang miteinander gegeben hat. Weiter sagt sie: „Wir sind aber auch aufgeschlossen, wenn von Seiten der Schüler*innen Vorschläge zur Modifikation kommen.“

So sieht die Kleiderordnung aus

Die Kleiderordnung ist in der Schulordnung der Realschule verankert. Darin heißt es unter anderem, dass Unterwäsche nicht sichtbar getragen werden darf, Bauch und Ausschnitt bedeckt sein müssen, kurze Hose und Röcke die Hälfte des Oberschenkels bedecken müssen. Tops sind erlaubt, wenn das Dekolleté bedeckt ist.

Und wie ist das mit Jogginghosen?

Die sind erlaubt, allerdings nur für den Sportunterricht und nicht im Klassenzimmer. Verboten sind außerdem Kleidung mit rassistischen, diskriminierenden, sexistischen, beleidigenden oder gewaltverherrlichenden Aufdrucken in Bild und Schrift.

Was passiert, wenn jemand dagegen verstößt?

Schulleiterin Lisa Bosch: „Die in Waldshut ansässigen Schüler*innen müssen/können nach Hause gehen und sich umziehen. Schüler*innen aus dem weiteren Einzugsgebiet, die auf Busse angewiesen sind, müssen den Unterricht verlassen und sich in einem separaten Raum mit der Thematik schriftlich befassen.“

Kleidung für unterschiedliche Bereiche

Zu freizügige Outfits seien nicht nur anzüglich, sondern auch hygienisch problematisch gibt Ricarda Hellmann zu bedenken. Seit 14 Jahren führt sie die Werner-Kirchhofer-Realschule.

Etwa lagere sich Schweiß an den Kunststoffstühlen ab, so dass hier bedeckte Haut die bessere Wahl wäre, sagt sie. Wichtig sei jedoch vor allem, den Schülern zu vermitteln, dass es Kleidung für unterschiedliche Bereiche gibt. „Die Schüler sollen angemessen gekleidet sein“, so die Schulleiterin.

Schüler, Eltern- und Lehrerschaft müssen übereinstimmen

Für Bernd Rieckmann, den Schulleiter des Scheffel-Gymnasiums, ist der Vorstoß des Elternbeirats nicht mehr als ein Vorschlag, dessen Umsetzung wenig realistisch scheint. „Um eine Kleiderordnung durchzusetzen, müssten die Schüler, Eltern- und Lehrerschaft übereinstimmen, und dafür gibt es einfach zu viele Interessen.“ Außerdem: Was passiert, wenn jemand dagegen verstößt?

Bernd Rieckmann leitet das Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen. | Bild: Rasmus Peters

Die Schüler werden von ihren Eltern so eingekleidet, dass man sieht, sie sind nicht in der Freizeit unterwegs, kommentiert der Schulleiter des Gymnasiums. Zudem werde es immer problematisch, sobald etwas mit Zwang verknüpft ist.

So handhabt es das Hochrhein-Gymnasium in Waldshut

Schulleiter Markus Funck | Bild: Matthias Sochor

Auch an dieser Schule gibt es keine Kleiderordnung. Schulleiter Markus Funck: „Wir haben uns im vergangenen Jahr, als die Hausordnung überarbeitet wurde, auch dagegen entschieden, eine solche zu erarbeiten. Stattdessen setzen wir in diesem Bereich auf Bewusstseinsbildung und führen zu dieser Thematik immer wieder Einzelgespräche.“

Damit die Schüler kommen, müssen sie sich wohlfühlen

„Ich will von den Schülern, dass sie kommen. Dafür müssen sie sich wohlfühlen“, sagt Erika Breiling, Schulleiterin der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen. | Bild: Rasmus Peters

Die Schulleiterin der Rudolf-Eberle-Schule, Erika Breiling, sieht indes eine Kleiderordnung ebenfalls kritisch – aus einem einfachen Grund: „Ich will von den Schülern, dass sie kommen. Dafür müssen sie sich wohlfühlen. Dafür müssen sie die Kleidung tragen, die sie möchten.“