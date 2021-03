von Harald Schwarz

Man schrieb das Jahr 1999, als Klaus-Konrad Umbreit für den Bad Säckinger Ortsteil Wallbach als Ortschaftsrat gewählt wurde. Inzwischen sind 22 Jahre ins Land gegangen. Mehr als zwei Jahrzehnte voller Tatkraft und dem Willen, das Dorf Wallbach (noch) schöner zu gestalten. „Aber jetzt ist mal Zeit zum Aufhören“, meint er. Das ist der Grund. Schnörkellos. Nicht die Anderen sind schuld. „Es langt jetzt mal. Ich habe noch andere Pöschtle, die ich nach und nach aufgeben werde“, sagt Klaus-Konrad Umreit. „Ich gehe nicht im Groll; die Arbeit im Ortschaftsrat hat mir sehr viel Spaß gemacht“, resümiert Umbreit. Ein Höhepunkt war für ihn die Restaurierung des Brunnenplatzes.

Umbreit ist im CDU-Stadtverband Bad Säckingen und im Kreisverband Waldshut Mitglied. Umbreit war im Stadtverband Vorsitzender von 2002 bis 2010 und seither dessen Schriftführer. Der Verband ist im Kreisverband zusammengeschlossen und dieser wiederum im Landesverband BadenWürttemberg. Oben schließt sich das Dach mit dem Bundesverband. Die Mitglieder werden betreut, Öffentlichkeitsarbeit organisiert, enger Kontakt mit den Abgeordneten gehalten, „einfach Themen politisch auf die Gleise bringen“, fasst Umbreit zusammen.

Nicht genug damit. Der beispielgebende Verein „Nachbarn für Nachbarn wurde 2016 gegründet. Dessen Vorsitzender ist Klaus-Konrad Umbreit. Hilfesuchende können sich an eine Geschäftsstelle in Wallbach wenden. Es wird nach geeigneten Helfern gesucht, die zum Beispiel Einkäufe erledigen, jemanden zum Arzt fahren, im Garten helfen oder Blumen gießen. Eine breite Palette von Hilfeleistungen wird angeboten, allerdings auf Wallbach begrenzt. Masken nähen war 2020 das Gebot zur Stunde. 500 Exemplare wurden gefertigt. Fred Rünzi vermittelt und organisiert die Hilfen.

Umbreit ist verheiratet und hat zwei Kinder. Studiert hat er in Karlsruhe. 1983 startete er als Vermessungsingenieur beim damaligen Flurbereinigungsamt in Bad Säckingen seine Karriere. Inzwischen ist er pensioniert. Er ist reisefreudig und findet die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen sehr misslich. Was bleibt von den selbst organisierten Reisen, sind die Erinnerungen und eindrucksvolle Fotos; eine weitere Leidenschaft von Umbreit. Mit seinem Bildbearbeitungsprogramm wird er zum Künstler – nicht auf der Staffelei, sondern am Computerbildschirm.

Im Juli dieses Jahres wird für ihn die Abschlussveranstaltung im Ortschaftsrat Wallbach sein. Nachrücken wird der frühere Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Lücker zum 16. September 2021. Das designierte Ortschaftsratsmitglied gilt als erfahrener Kommunalpolitiker.