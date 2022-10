von Sigrid Schneider

„Aufs Holz gekommen“ heißt der erste Teil der Oktober-Trilogie, die das Trompetermuseum Bad Säckingen zum Abschluss seiner Sonderausstellung „Fresh Wind“ konzipiert hat. In seiner Art sei diese Trilogie ein erstmaliges Projekt des Museums, sagt Museumsleiter Johannes Brenke und ganz auf die Thematik der auslaufenden Ausstellung zugeschnitten.

In der Matinee am Sonntag ist der Schweizer Klarinettist und Hochschullehrer Ernesto Molinari, der geistige Vater der „Clex“, einer elektronisch gesteuerten Kontrabassklarinette, mit seinen Gästen im Saal von Schloss Schönau abgetaucht in die Geschichte der klassischen Klarinette.

Dieses zukunftsweisende Instrument ist ein Projekt der Hochschule in Bern, an dem noch immer gearbeitet und weiterentwickelt werde. Es gibt zurzeit nur zwei Prototypen; ein Nachbau davon ist in der Sonderausstellung im Bad Säckinger Trompetermuseum zu sehen und darf dort auch ausprobiert werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Professor Molinari heute als Referenten hier haben, denn er wird uns über dieses Zukunftsprojekt einführen in die Geschichte der klassischen Klarinette“, begrüßte Johannes Brenke eingangs die Anwesenden.

Er freue sich darüber, dass an diesem Vormittag durch eine solche Innovation der Spaß an der Musik und an musikalischen Neuentwicklungen vermittelt und verbreitet werden können. Molinari hat dabei meisterhaft den Faden der Sonderausstellung aufgenommen und eine ganz besondere musikalische Tour d‘Horizon geboten, die die Gäste ganz in ihren Bann gezogen hat. „Es gibt zwei Möglichkeiten an Instrumente zu kommen; entweder findet man sie oder erfindet man sie – die Klarinette gehört in die zweite Kategorie“, sagt Molinari und öffnet damit einen Blick in die Welt der Klarinettenentwicklung, beginnend mit dem ersten literarischen Hinweis auf Gottfried Denner als ihren Erfinder aus dem Jahr 1732. Von hier aus beschreibt Molinari zum Beispiel die Entwicklung des Instrumentes mit den unterschiedlichen Klappensystemen – dem deutschen, dem französischen, dem Wienerischen und deren jeweiligen Geltungsbereichen. „Wer in einem Wiener Orchester spielt, muss das Wienerische System spielen, in Frankreich gilt das französische System mit seinen individuellen Bohrungen, seinen üblichen Mundstücken seinem spezifischen Klang“, erklärt er.

Wie sich aber eines der frühen Instrumente anhört und welche Klangwelten bereits darin angelegt sind, demonstriert er mit einem der frühesten D-Klarinettenkonzerte von Johann Melchior Molter, das er langsam übergehen lässt in den Filmsong „Smile“, den Charles Chaplin 1936 komponiert hat. Die Zuhörer applaudierten begeistert. Molinari präsentierte weiter die gängige B-Klarinette, wie sie in Blaskapellen gespielt wird, und die Bass-Klarinette, die er zum Spielen einhängen muss und deren lange Stangen man bespielt, um tiefste Töne zu erreichen. „Dies übernimmt bei der Clex übrigens der Computer“, erläuterte Molinari.

Und auch hier bekam das Publikum im Saal die außergewöhnlichsten Töne und „Tonkonstrukte“ zu hören – multiphonische Griffe oder Gleichzeitigkeiten von Ton und Gesang.