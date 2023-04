Die Kita St. Vincentius hat schon seit letztem Jahr mit dem Mangel an Fachkräften zu kämpfen. Öffnungszeiten wurden deshalb bereits reduziert. Da zwischenzeitlich weitere Fachkräfte gekündigt haben und die Suche nach neuen Mitarbeitern gescheitert ist, mussten auch die Gruppenformen geändert werden. Der St. Vincentius-Verein Bad Säckingen, als Träger der Kita, sah sich in Anbetracht der Situation nicht mehr in der Lage den Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten und strebte einen Trägerwechsel an. Zum neuen Kindergartenjahr wird nun die katholische Kirchengemeinde die Kita übernehmen.

Stadt begrüßt Neuerung

Die Verwaltung der Stadt Bad Säckingen begrüßt den Trägerwechsel bei der Betreuungseinrichtung, und auch der Gemeinderat stimmte in der Sitzung am Montagabend der Übernahme zu. Der Stadt ist es wichtig, dass die Bereitstellung von Kindergartenplätzen so schnell wie möglich wieder gewährleistet wird. Bereits schon jetzt besteht in der Kindertagesstätte St. Vincentius aufgrund fehlender Kapazitäten eine Warteliste für die Betreuung von Kindern. Der Wechsel des Trägers hat für die Stadt Bad Säckingen keine finanziellen Folgen, wie Bürgermeister Alexander Guhl in der Sitzung berichtete. Die im Haushalt eingestellten und genehmigten Mittel für den Betrieb der Kita werden lediglich dem neuen Träger zur Verfügung gestellt.

Bürgermeister Alexander Guhl sprach der katholischen Kirchengemeinde seinen Dank dafür aus, dass eine rasche Übernahme erfolgen kann. In Bad Säckingen werden bereits fünf Kindergärten von der katholischen Kirchengemeinde betrieben und sie verfügt über einen größeren Pool an Personal. Ziel ist es zunächst, in der Kindertagesstätte St. Vincentius wieder die vier bisherigen Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten anzubieten. Eine Ganztagsbetreuung wird erst in einem zweiten Schritt, je nach Nachfrage und bei genügend Personal, zu einem späteren Zeitpunkt erwogen.