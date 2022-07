Für Familien kommen solche Schritte immer zur Unzeit. Die Stadt Bad Säckingen erhöht die Kindergartengebühren. Bürgermeister Alexander Guhl machte am Montag im Gemeinderat klar, dass dies immer eine „unpopuläre Maßnahme“ sei, allerdings sei sie unumgänglich. Eine Bürgerin hatte sich zuvor in der Frageviertelstunde zu dem Thema gemeldet. Familien würden durch die aktuellen Umstände und Teuerungen ohnehin über Gebühr belastet, sagte sie und fragte, ob die Stadt gerade jetzt auch noch die Elternbeiträge erhöhen müsse.

Der Bürgermeister bat um Verständnis für diesen Schritt. Kostensteigerungen und Tarifrunde träfen die Stadt. Die geplante 3,9 prozentige Erhöhung für das Kindergartenjahr 2022/23 liege weit unter der Inflation. Einen großen Teil der Preisspirale übernehme damit die Stadt und gebe sie nicht an die Eltern weiter.

Elternbeiträge decken nur knapp 15 Prozent der Kosten

Der Kindergartenbereich ist zudem jener Haushaltsposten mit der geringsten Kostendeckung. „Nirgendwo geht die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben so weit auseinander wie bei den Kindergärten“, sagte Guhl. Claudia Götz, die zuständige Sachbearbeiterin für Kitas, hatte die aktuellen Zahlen parat: Die Elternbeiträge deckten nur knapp 15 Prozent der Kosten der Kindergärten. In absoluten Zahlen machen die Elternbeiträge etwa eine Millionen Euro aus. Die aktuelle Erhöhung bringe zusätzlich 40.000 Euro. Der Anteil der Stadt liegt bei rund vier Millionen. Hinzu kämen noch Zuweisungen von Land. Gesamt mache der Posten Kindergärten um die sieben Millionen Euro im Jahr aus.

Regelmäßige Erhöhungen sind nötig

Bürgermeister wie auch Gemeinderat sehen jährliche Erhöhung als notwendig an. Man könne nicht einfach ein oder zwei Jahre aussetzen, so Guhl, dann wäre später eine Steigerung von zehn oder mehr Prozent nötig. Das würden dann „richtig wehtun“, so Guhl.

SPD: Besserverdiener können mehr zahlen

Die SPD wünscht sich in der jährlichen Diskussion um die Erhöhung jedes Mal aufs neues einen Staffelung nach Einkommen. „Wir sind für eine einkommensabhängige Kostenstruktur“, sagte deren Fraktionsvorsitzender Stefan Muster. Wer mehr verdiene, könne mehr bezahlen, das wäre eine faire Verteilung, so Muster.

Kitas sollten nichts kosten

Hartmut Fricke, Einzelgemeinderat der Bürgerliste, quittierte das mit Polemik. „Täglich grüßt das Murmeltier“, feixte er angesichts des sich jährlich wiederholenden SPD-Antrags. Er sei selber für eine völlige Kostenfreiheit der Kindergärten, so wie es etwa die Bundesländer Berlin und Bremen vormachten. Aber solange Baden-Württemberg da nicht mitziehe, müsse die Kommune mit den Kostensteigerungen umgehen. Die 3,9-prozentige Erhöhung fand er „moderat“.

Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung mit den Gegenstimmen von SPD und dem Linken-Stadtrat Angelo de Rosa zu.

Soviel kostet künftig ein Kita-Platz

Nach der 3,9-prozentigen Erhöhung wird sich nun ein Kindergartenplatz mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3, also 3 bis 6 Jahre) auf 160 Euro erhöhen. Ein Ganztagsplatz Ü3 kostet ab September künftig 383 Euro. Teurer, weil personalintensiver sind U3-Plätze: Ein Krippenplatz (1 bis 3 Jahre) kostet 410 Euro, ein Ganztagskrippenplatz 623 Euro.