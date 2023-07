Es ist wieder Open-Air-Kinozeit in Bad Säckingen. Von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. August, wird jeweils ein Film im Schlosspark bei der Konzertmuschel gezeigt. In diesem Jahr läuft die Open-Air-Kinoreihe unter dem Motto „Erinnerungen“ und zu sehen sein werden „Super Mario“, der autobiographische Film von Steven Spielberg „Die Fabelmans“ und der ganz neue „Mission Impossible“, der erst am 13. Juli, ganz neu erscheinen wird. „Wir haben uns auf den roten Faden Erinnerungen geeinigt, weil jeder Film für sich mit Erinnerungen im weitesten Sinn zu tun hat“, erklärt der Leiter des Tourismus- und Kulturamtes, Thomas Ays.

Den Anfang am Donnerstag, 10. August, macht der Animationsfilm „Der Super Mario Bros.“. In den 1990er-Jahren als Computerspiel rauf und runtergespielt, gibt es jetzt einen Kinofilm über das Brüderpaar Mario und Luigi. Und das sind nicht die einzigen Figuren, die im Computerspiel eine Rolle gespielt und wieder einen Platz im Kinofilm gefunden haben. Prinzessin Peach und Donkey Kong sind ebenfalls mit dabei.

Ein Auto stößt mit einem Zug zusammen, zwei Züge prallen aufeinander – und es ist dieser Unfall, diese Szene, die den kleinen Jungen nicht mehr loslässt. Sammy Fabelman heißt der Junge, in dem Film „Die Fabelmans“. Der Film erzählt die autobiographische Geschichte von Steven Spielbergs Kindheit und wie er zum Film kam. Heute ist Steven Spielberg einer der erfolgreichsten Regisseure der Filmgeschichte. Zu sehen ist der Film am Freitag, 11. August.

Lange mussten die Fans auf die Fortsetzung warten. Am 13. Juli kommt „Mission Impossible 7“ neu in die Kinos und am 12. August auch in den Schlosspark nach Bad Säckingen. Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein IMF-Team in ihrer bisher gefährlichsten Mission: Sie sollen eine furchterregende neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit bedroht, aufspüren, bevor sie in die falschen Hände gerät. Spannung und mutige Stuntszenen dürfen auch in diesem Teil nicht fehlen.

Alle Filme starten nach Einbruch der Dunkelheit, um 21.30 Uhr. Der Schlosspark wird aber auch in diesem Jahr wieder bereits ab 19 Uhr geöffnet sein. „Dann haben die Gäste noch Zeit für ein Glas Sekt oder Wein und auch eine Kleinigkeit zum Essen wird angeboten“, so Martina Kupczynski vom Tourismus- und Kulturamt. Aber kein Kino ohne Popcorn. „Auch das wird es in diesem Jahr wieder geben“, verspricht sie.

Kinotickets gibt es ab sofort wieder im Vorverkauf für 12 Euro in der Touri-Info in der Waldshuter Straße. An der Abendkasse kosten sie dann 15 Euro. Wobei: „Eine Abendkasse gibt es nur, wenn für die jeweiligen Filme noch Tickets aus dem Vorverkauf übrig sind“, macht Thomas Ays aufmerksam. Insgesamt 250 Plätze stehen pro Vorführung zur Verfügung.