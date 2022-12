Die Kinderdarstellerinnen sind neben dem Schweinhorn die Publikumslieblinge beim Musical Tommy Tailors Traumfabrik.

Premierenabend zur dritten Spielzeit des Fantasy-Musicals Tommy Tailors Traumfabrik. Beim Schlussapplaus kommen die Musicalstars nacheinander auf die Bühne und werden vom Publikum gefeiert. Doch als das jüngste Ensemble-Mitglied die zehnjährige Phoebe Kessler selbstbewusst an den Bühnenrand marschiert, um sich zu verbeugen, brechen alle Dämme. Alle im Saal erheben sich von ihren Plätzen und spätestens jetzt ist klar, beim aktuellen Erfolgsmusical des Gloria-Theaters in Bad Säckingen ist die Kleinste die Größte.

Ausnahmetalente auf der Bühne

„Wir haben das große Glück, die Rolle der Luella mit gleich drei echten Ausnahmetalenten besetzen zu dürfen“, schwärmt Musical-Komponist Jochen Frank Schmidt,“ die alle drei nicht nur für ihr Alter hervorragend gut singen können, sondern auch insbesondere im schauspielerischen Bereich ganz in der Rolle aufgehen und gnadenlos überzeugen.“

Neben Phoebe Kessler aus Niederhof spielen Claire Schmidt aus Rippolingen und Fabienne Krause aus Tiengen die tragende Rolle alternierend. Drei Monate lang haben sie gemeinsam mit Jochen Frank Schmidt und seinem Team viele Seiten Text auswendig gelernt, mit Choreografin Vanessa Vario Tanzschritte einstudiert und auf der Bühne des Gloria-Theaters das Stück bis ins kleinste Detail verinnerlicht.

Das Ergebnis der Probenarbeit lässt die Zuschauer einmal mehr staunen und nimmt sie mit auf die Reise in das magische Land Immerwo, in dem unsere Träume in großen Traumfabriken mit viel Liebe, Schweiß und Zauberei hergestellt werden.

Live erleben kann man das Stück, das kürzlich mit dem Deutschen Musical Theaterpreis 2022 ausgezeichnet wurde, noch bis März 2023 im Gloria-Theater Bad Säckingen.

Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon (+49 /7761 64 90) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.