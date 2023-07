Während die Schülerinnen und Schüler der Theater AG der Hans-Thoma-Schule schon ganz aufgeregt die letzten Vorbereitungen treffen, betreten die Kindergartenkinder, halb neugierig, halb schüchtern, den Musiksaal. Rund ein Dutzend Vorschüler des Kinderhauses St. Elisabeth erwartet eine besondere Vorstellung: Ihnen wird von den Fünftklässlern der Theater AG das Theaterstück „Wie die Sonne in das Land Malon kam“, nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Christine Mühlberger, präsentiert. „Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr in einem Land seid, in dem es keine Sonne gibt“, begrüßt Andrea Koubik, Leiterin der AG, die gespannten Kinder.

Anfang des Jahres gründete Koubik die Theater AG und begann mit den Teilnehmern kleine Sketche einzuüben, wie auch den Zusammenhalt in der Gruppe und die rhetorischen Fähigkeiten zu trainieren. Als sich daraufhin die jungen Schauspieler wünschten, ein ganzes Stück selbst zu inszenieren und aufzuführen, schrieb Andrea Koubik den Text des Bilderbuches zu einem kurzen Theaterstück um.

Die Erzähler, verkörpert von Samantha, Ida und Elias, letzterer ist überdies auch für die musikalische Begleitung am Klavier zuständig, führen die Zuschauer in die fremde, dunkle Welt ein. Im Land Marlon leben die unzugänglichen und einsamen Malonen in völliger Dunkelheit, bis zwei Wanderer kommen und ihnen von der Sonne erzählen, dargestellt von Anna, Emma, Julia, Luana, Mira, Natalia, Parmis und Valentina. „In ihren Herzen wuchs ein Verlangen“, wird die Sehnsucht nach der Sonne der in Dunkelheit gekleideten Malonen beschrieben, die daraufhin beschließen, gemeinsam die Sonne zu suchen. Ein Lied, gesungen von den Darstellerinnen und Darstellern, mit Unterstützung der Vorschülerinnen und Vorschüler, kann die Sonne schließlich hervorlocken. Als Elisa die Bühne betritt, geht die Sonne auch im Land Malon auf. Die Malonen können ihre Feindseligkeit einander gegenüber ablegen und von nun an in Gemeinschaft leben.