von Gerd Leutenecker

13 Kinder und Jugendliche haben beim Ferienprogramm an „Smart Kids“ teilgenommen. In der Turnhalle der Hans-Thoma-Schule ist es schnell laut geworden. Selbstsicherheit vermitteln, dazu gehört auch resolutes Auftreten mit lauter Stimme, was einigen Kindern schwer fiel. Melanie Hinz macht als Trainerin im Karate Kinder fit, „mit Sicherheit durchs Leben“ zu gehen und dazu gehört das Training von sicherem Auftreten. Neben der Stimme ist auch die Körperhaltung verdeutlicht worden. „Macht das euch klar, ihr müsst eure Selbstsicherheit signalisieren“, für Hinz eine Selbstverständlichkeit. Aber bei den Kindern zum Teil Neuland. „Schaut auf eure Körperhaltung, bietet keine Angriffsfläche für Unsicherheiten“, Hinz brachte erste Schritte in der Wahrnehmung bei.

Die Kinder hatten Spaß an der Bewegung. Sonst wird in sechs Wochen das ganze Programm beigebracht, jetzt im Ferienprogramm gab es ein Kennenlernen, worum es geht: Die Kinder und Jugendlichen stark machen, ohne aggressiv zu wirken, die Lösungen kamen an. Es wurde mehr Selbstsicherheit erlernt und eingeübt, für die Teilnehmer ein bereichernder Morgen. So können die Kinder und Jugendlichen gestärkt aus den Ferien in die Schule zurückkehren.