von sk

Einen spannenden Tag hatten einige Ferienkinder in der Halle der Hans-Thoma-Schule im Rahmen des Kinderferienprogramms, das durch Michael Lafon organisiert wurde. Bereits im Vorfeld absolvierte Silvia Apfelbeck ein Schnupper-Karate-Training für die Kinder, welches sehr gut besucht war.

Melanie Hinz, Frauenreferentin der Karateschule Bad Säckingen, leitete den Workshop Smart-Kids – Mit Sicherheit durch das Leben. Den Kindern wurden Verhaltensstrategien zu folgenden Themen aufgezeigt und diese wurden in Rollenspielen ausprobiert: „Ein Fremder spricht mich an“, „alleine zu Hause“, „Gefahren im Internet“ (WhatsApp, Facebook), „unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln“ und „was passiert in der Schule und auf dem Heimweg?“

Die Kinder merkten schnell, dass es nicht einfach ist, sich in manchen Dingen durchzusetzen und auch mal „Nein“ zu sagen. Zudem wurde den Kindern aufgezeigt, dass manchmal alleine die richtige Körpersprache hilft und es wurde auch ein Distanztraining zusammen mit den Kindern erarbeitet.

Ein ordentlicher Schrei kann helfen

Außerdem wurde auch die Stimme trainiert, denn mit einem ordentlichen Schrei ist manchmal auch schon geholfen. Mit einem „Schrei-Verstehspiel“ hatten die Kinder jede Menge Spaß.

Zum Schluss erhielten Jonas Butz, Anna-Marie Elgg, Manuel Faralisch, Jack Halliday, David Hartmann, Jonas Hartmann, Ronja Lorenz, Nina Reuter, Elias Schidt, Emma Schmidt, Maya, Leena Voiss und Linus Voiss noch eine Urkunde.