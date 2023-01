von Hans-Walter Mark

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ waren am Dreikönigstag die Sternsinger in Harpolingen und Rippolingen unterwegs, um Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023 ist Indonesien. Hier wird beispielhaft gezeigt, wie in diesem Land, aber auch weltweit, mit Hilfe der Sternsinger, Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können, und der Kinderschutz in den verschiedensten Projekten gefördert wird.

Bei der Aussendungsfeier in der Herz-Jesu-Kapelle in Harpolingen betonte Ulrike Roming, Gemeindereferentin des Seelsorgeteams Bad-Säckingen-Murg, den wichtigen Beitrag, den die „Heiligen Drei Könige“ leisten. Neben ihrem Einsatz für den Kinderschutz seien sie Botschafter des Friedens. Als Geschenk bringen sie den Segen für die Häuser mit. Dieser kommt mit dem Segensspruch „CMB – Christus mansionem benedicat“ (Christus segne das Haus) sichtbar zum Ausdruck.

Andrea Sibold und Daniela Kaiser haben die Harpolinger Sternsingergruppen und Christina Herrmann und Miriam Tholey die Rippolinger Gruppen vorbereitet. Sie sind begeistert von der großen Zahl der Kinder, die sich an der Sternsingeraktion beteiligen.