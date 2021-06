Bad Säckingen vor 16 Minuten

Kinder dürfen in Bad Säckingen klettern gehen als Dank, dass sie mitgeteilt haben, wie sie die Zeit des Lockdowns sinnvoll verbracht haben

16 Teilnehmer folgen dem Aufruf der Kinderuni Hochrhein und teilen mit Bildern und Videos mit, was sie im Lockdown gemacht haben. Als Belohnung geht es in den Kletterwand in Bad Säckingen.