Bad Säckingen vor 39 Minuten KfZ-Handwerker streiken in Bad Säckingen Kestenholz-Mitarbeiter folgen Aufruf der IG Metall. Gewerkschaftssekretär erläutert Forderungen.

Im KfZ-Handwerk finden die ersten Warnstreiks statt. Am Dienstagnachmittag versammeln sich die Mitarbeiter der Kestenholz-Niederlassung in Bad Säckingen und schließen sich der zentralen Kundgebung der IG Metall in Waldshut-Tiengen an. (mit roter Jacke, Gewerkschaftssekretär Franz Ritter, daneben Betriebsrat Tobias Schmidle). | Bild: Gerd Leutenecker