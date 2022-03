Bad Säckingen vor 4 Stunden

Kennen Sie Discgolf? Im Badmattenpark soll die Trendsportart heimisch werden

Bad Säckingen nimmt am 9. April eine Discgolf-Anlage in Betrieb. Stefan Meier stieß in Helsinki auf die Frisebee-Variante und wollte so etwas auch für seine Heimatstadt haben.