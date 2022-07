von Bernadette André

Gleich zwei Mal, am Freitag- und am Samstagabend präsentierte die Theater-AG im Lichthof des Scheffel-Gymnasiums das Drama „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Keine leichte Kost war es, an die sie sich zum Theater-Neustart nach zwei Pandemie-Jahren gewagt hatten. In zweieinhalb Stunden zeigten sie Schillers Drama um Bruderzwist, Liebe, Hass und Eifersucht und das Ideal der Freiheit.

Die Geschichte der beiden ungleichen Brüder Karl und Franz Moor wurde vor einem sparsamen Bühnenbild gespielt, das lediglich aus einer weißen Rückwand bestand, vor der je nach Szene mit einfachen farbigen Stoffwürfeln oder einem Plüschsessel und Schreibtisch, entweder Räuberlager oder Schloss angedeutet wurden.

Die Räuber am Scheffel Gymnasium: Ein Drama um Bruderzwist, Liebe, Hass und Eifersucht | Bild: Bernadette André

Das Stück: Karl, der ältere Bruder (Carla Hieke), studiert auswärts und wird vom Vater bevorzugt. Sein jüngerer Bruder Franz (Angelina Hoop) ist eifersüchtig und intrigant. Er schwärzt Karl beim Vater (in Gram und Trauer überzeugend gespielt von Noemi Schumacher) an und versucht mit unlauteren Mitteln Herrschaft, Grafentitel und Karls Geliebte Amalia (Nina Luetkens) für sich zu gewinnen. Als Karl vom Vater verstoßen wird und auch dem Studium nichts mehr abgewinnen kann, schließt er sich einer Räuberbande an und wird deren Hauptmann. Sehr zum Verdruss von Moritz Spiegelberg, dem machthungrigen Kontrahenten, der selbst gerne Räuberhauptmann geworden wäre und von Jian Osman verkörpert wird. Nach einiger Zeit kehrt Karl unerkannt zum Schloss zurück und erfährt, dass Franz dafür gesorgt hat, dass man ihn für tot hält. Später finden Karls Gegenspieler Spiegelberg und Franz beide den Tod. Aber zum glücklichen Ausgang für Karl und Amalia, die einander schließlich wieder erkennen und sich noch immer lieben, kommt es nicht. Das szenische Ende wird dem Publikum erspart und stattdessen von einer in hellem Licht über der Bühne erscheinenden Erzählerin zusammengefasst.

Noch hat sie Karl nicht erkannt, Amalia fühlt sich zu dem vermeintlich fremden Grafen hingezogen. | Bild: Bernadette André

Den Regisseurinnen Christina Berger und Jana Junker gelang es mit der Unterstützung von Charlotte Becker ihre Akteure zu bemerkenswerten schauspielerischen Leistungen zu bringen. Beeindruckend war, wie die Schauspieler mit Sprachmelodie, Mimik und Gestik die Charaktereigenschaften der jeweiligen Rolle verkörperten: Karl, der trotz allem edle und feinfühlende Räuber, der intrigante Franz, der sich lustvoll an des Vaters seelischer Not weidet, Amalia, die sehr beharrlich Franz Annäherungsversuche abwehrt oder auch Daniel, der unterwürfig ängstliche Diener, der gleichzeitig einen klaren moralischen Kompass hat. Anerkennende Worte für die Leistung der Schauspieler fand Direktor Bernd Rieckinger: „Ihr habt es geschafft, dieses Stück überzeugend aufzuführen, und das bei der Länge der Texte die ihr jeweils zu lernen hattet.“